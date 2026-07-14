En la previa de un nuevo enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo 2026, un partido que inevitablemente remite a la Guerra de Malvinas y al recordado Mundial de 1986, la voz de quienes vivieron el conflicto adquiere un significado especial. Para muchos argentinos, este cruce trasciende lo deportivo y reaviva una carga histórica y emocional que permanece vigente.

En ese contexto, Claudio Chapochnikoff, excombatiente de Malvinas, compartió una profunda reflexión durante una entrevista en el programa La Segunda Mañana que se transmite por AM550. Allí llamó a separar el fútbol de la guerra, mantener viva la memoria de los caídos y seguir sosteniendo el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas por vías pacíficas.

El excombatiente de Malvinas habló en el programa La Segunda Mañana de AM550 y llamó a mantener viva la memoria de los héroes de 1982.

"Le queremos ganar porque sabemos lo que representan los ingleses, pero es un partido de fútbol. La revancha que queremos es esa, no otra. La guerra es lo peor que nos puede pasar porque muere gente, sufren las familias y quedan heridas para siempre", expresó.

Chapochnikoff también marcó una clara diferencia entre el rol de los deportistas y el de quienes combatieron en las islas. "Un jugador de fútbol no es un héroe. Nosotros combatíamos todo el día y terminábamos en una trinchera con frío, miedo y muerte. Los héroes son los pibes de Malvinas que dejaron su vida por la patria", afirmó.

El veterano de Malvinas destacó que el reclamo por la soberanía debe continuar por vías pacíficas y diferenciado del ámbito deportivo.

En ese sentido, recordó con emoción el partido de 1986 frente a Inglaterra, al que definió como "la venganza más dulce", porque representó una victoria deportiva pocos años después de la guerra, sin necesidad de volver a un conflicto armado.

Un llamado a la unidad más allá del fútbol

Durante la entrevista, el excombatiente sostuvo que el fútbol tiene la capacidad de unir a los argentinos y expresó su deseo de que esa misma unidad también se refleje en otras causas nacionales. "Ojalá que así como nos unimos para festejar un partido de fútbol también nos unamos para defender nuestros recursos naturales, el hospital público, la universidad pública, los jubilados y construir un país mejor", manifestó.

"Un futbolista no es un héroe; los héroes son los pibes de Malvinas", expresó Chapochnikoff durante la entrevista.

Además, dejó un mensaje para las nuevas generaciones, invitándolas a vivir el encuentro con entusiasmo, pero entendiendo el verdadero significado histórico de Malvinas. "Los chicos tienen la suerte de ver un partido de fútbol y no una guerra. Que disfruten el partido, pero que nunca olviden a quienes dieron todo por la patria".