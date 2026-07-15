Inglaterra se prepara para disputar la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina, este miércoles desde las 16 en Atlanta. El entrenador Thomas Tuchel evalúa la condición física de varios jugadores tras un duro cruce de cuartos frente a Noruega, donde logró imponerse por 2-1.

El técnico inglés confirmó que no podrá contar con Jarell Quansah, suspendido tras su expulsión en la ronda anterior, ni con Jordan Henderson, quien se entrenó de manera diferenciada tras ser operado de una lesión en la muñeca izquierda. Por ese motivo, se espera que repita el mismo once que superó a Noruega en los cuartos de final.

Mismo equipo pero con dudas por la banda derecha

La principal incógnita está en el lateral derecho. Con Quansah fuera de la convocatoria, Ezri Konsa ocupó ese puesto en el último partido, aunque Reece James, recuperado de una lesión muscular, y Djed Spence también son opciones para integrar el equipo titular frente a la Albiceleste.

El cuerpo técnico sigue atentamente la evolución de Declan Rice, Marc Guéhi, Konsa y Nico O'Reilly, quienes terminaron con distintas molestias tras el último compromiso. Rice, que sufrió un cuadro viral y molestias físicas durante el torneo, participó en el partido de cuartos y estará presente en la semifinal.

Una buena noticia para Inglaterra es la recuperación de Bukayo Saka, quien ya está en condiciones y tiene chances de ser titular. Por su parte, Jude Bellingham mostró algunas molestias en el último encuentro, pero no se descarta su presencia desde el inicio, mientras que el cuerpo técnico planea bajar las cargas de entrenamiento para que el equipo llegue en óptimas condiciones.

Inglaterra define su formación para la semifinal contra Argentina en el Mundial 2026

La probable formación de Inglaterra para enfrentar a Argentina

Jordan Pickford; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane.

El partido entre Inglaterra y Argentina se vivirá con gran expectativa, ya que representa un cruce histórico tras 40 años, con un contexto diferente pero igual de simbólico para ambas selecciones.