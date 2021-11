La esquina de Segurola y La Habana se hizo placa

El próximo 25 se cumplirá un año de la muerte de Diego Maradona y es por esto que la Ciudad de Buenos Aires le brindó un homenaje en un lugar que hizo famoso el propio 10: la esquina de Segurola y Habana de Villa Devoto, sitio donde vivió durante algunos años de su vida.

Allí, en el edificio donde residió Diego, se colocó una placa conmemorativa de parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. "Este mediodía descubrimos en la que será #LaEsquinaDeMaradona una placa en homenaje al astro del fútbol en la mítica intersección de las calles Segurola y Habana, en Devoto. Participaron @danieldelsol1 , autor del proyecto y mis colegas @FacundoDelGaiso y @MatiasLopezB", escribió el legislador Ariel Alvarez Palma. "Un reconocimiento al mejor futbolista de todos los tiempos", agregó el citado Daniel Del Sol, diputado porteño.

Fallecido Diego, Segurola y Habana se convirtió en uno de los centros de culto a Maradona, con la gente dejando ofrendas y regalos para el campeón del mundo en 1986. Ahora, un reconocimiento desde la Ciudad de Buenos Aires. Una esquina con una historia también particular...

Boca y Colón jugaban en la Bombonera el 7 de octubre del '95. Era la vuelta al fútbol para Diego después de cumplir 15 meses por el doping que lo había sacado del Mundial de Estados Unidos '94, el de "me cortaron las piernas".

.Hubo una patada de Claudio Caniggia a Dante Unali que generó un tumulto; el árbitro era Francisco Lamolina. El que quiso copar la parada por el Sabalero fue el Huevo Toresani, que terminó siendo el apuntado por Diego, que terminó con amarilla; por la segunda tarjeta, Toresani se fue expulsado. Ya tras el partido, el Huevo, ex River, denunció:"A mí me echó Maradona". Y había pedido "tenerlo en frente a ver si me dice las cosas como me dijo que después del partido me iba a agarrar". Desde luego,, Maradona le contestó: "No tengo ningún problema en que me venga a buscar porque estoy cansado de estos de pico, que de la boca para afuera son todos guapos, pero cuando hay que poner la cara... A Toresani, Segurola y Habana 4310, séptimo piso, y vamos a ver si me dura treinta segundos".