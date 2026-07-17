En su regreso oficial como entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena arrancó con un triunfo sólido: el equipo xeneize derrotó 2-0 a Sarmiento en los 16avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s.

El técnico destacó la actuación colectiva y la actitud del equipo durante el partido. "Hicimos un partido bastante completo. Se animaron a jugar. Hay que seguir trabajando y mucho. No podemos volvernos locos por un buen partido, hay que seguir trabajando, acostumbrarnos a ganar, tener buen ritmo en lo futbolístico", afirmó en conferencia de prensa.

Leandro Paredes se hizo presente a la distancia

A pesar de estar ausente físicamente por su participación en el Mundial con la Selección Argentina, Leandro Paredes se hizo presente desde la distancia. "Recién terminó el partido y ya teníamos un mensaje de Leandro felicitando a todo el grupo. Siempre está. Esperamos que el domingo pueda darnos una alegría, que ya bastante nos ha dado. No soy de romperle las p... más que está jugando el Mundial, él sí lo hace. Salí del vestuario y felicitó todo al grupo", contó Arruabarrena sobre el gesto del mediocampista.

Leandro Paredes se hizo presente a la distancia

El cuerpo técnico mostró públicamente ese mensaje como ejemplo de compromiso y apoyo, valorando la conexión del plantel con sus referentes internacionales a pesar de las ausencias.

Con la clasificación asegurada a octavos de final, Boca ya piensa en su próximo rival, Vélez. El cuerpo técnico analiza posibles rotaciones para mantener el ritmo competitivo y cuidar a los jugadores en una temporada con múltiples compromisos.

En el vestuario se percibió un clima positivo, con el entrenador resaltando el orden y la entrega del equipo, mientras que los futbolistas celebraron el pase a la siguiente ronda. Afuera, tanto hinchas como dirigentes reconocieron la respuesta colectiva y el buen rendimiento en un partido exigente.

Este triunfo también representa un impulso anímico en medio del calendario cargado y la expectativa por la Copa del Mundo. Desde Boca valoran el apoyo simbólico de Leandro Paredes y le desean éxito en la definición mundialista que se aproxima.