Jordi Aguiar nació en Valencia, España, durante la década del 80, en el seno de una familia marcada por el exilio político. Sus padres, una argentina y un uruguayo, encontraron refugio en España, donde se conocieron y formaron su hogar.

Durante sus primeros 22 años vivió en Valencia, antes de trasladarse a Montevideo y, finalmente, establecerse en Neuquén, Argentina, ciudad donde reside desde hace años. Esta trayectoria personal lo conecta íntimamente con tres naciones que comparten una profunda pasión por el fútbol.

Entre Argentina y España, el autor que en ambos países vivió fútbol

La final del Mundial entre Argentina y España adquiere para Aguiar un significado especial, pues enfrenta a dos de los países que han marcado su vida y a dos culturas futbolísticas que conoce desde dentro. Su experiencia personal le permite ofrecer una visión única sobre el evento que cautiva al mundo.

Jordi Aguiar autor de Pelota Manchada une Argentina y España en la previa a la final del Mundial

Autor del libro “Pelota Manchada”, Aguiar invita a mirar el fútbol más allá del simple resultado, enfocándose en las historias, las pasiones y las contradicciones que rodean al deporte más popular del planeta.

En su obra, el escritor aborda el fútbol como un fenómeno cultural complejo, donde se entrecruzan emociones profundas, intereses económicos y una industria que moviliza a multitudes. Su análisis pone en evidencia las múltiples capas que conforman esta pasión global.

La historia personal de Aguiar, que atraviesa las culturas futboleras española, argentina y uruguaya, aporta un enfoque enriquecido y auténtico sobre la final del Mundial, resaltando cómo el deporte puede ser un punto de encuentro entre identidades diversas.