El programa Viajá Neuquén 2026 cerró su tercera etapa con resultados que el Gobierno provincial calificó como altamente positivos. La iniciativa, que reintegra el 50% de los gastos realizados en servicios turísticos habilitados, impulsó consumos por más de 1.380 millones de pesos dentro de Neuquén. El balance fue presentado por el presidente de Neuquentur, Gustavo Fernández Capiet, junto a autoridades de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Más de 2.300 postulaciones y reintegros millonarios

El plan Viajá Neuquén estuvo vigente entre el 12 de enero y el 30 de abril y permitió a residentes neuquinos acceder a reintegros de hasta 500.000 pesos por persona en compras vinculadas al turismo provincial. Durante la exposición de Fernández Capiet se informó que el programa generó reintegros por 629.591.136 pesos mediante 2.375 postulaciones validadas.

Además, las autoridades destacaron que en enero y febrero —los meses de mayor movimiento turístico por la temporada estival— se llegaron a procesar más de 100 comprobantes por día. Desde Neuquentur remarcaron que el programa tuvo como objetivo estimular la demanda, generar previsibilidad en las ventas y promover que más neuquinos elijan destinos de la provincia para vacacionar o realizar escapadas.

La tercera etapá de Viajá Neuquén impulsó consumos por cifras récord - Foto: Neuquén Informa

Alojamientos, excursiones y gastronomía

Uno de los puntos más valorados del informe fue el comportamiento de los turistas, quienes utilizaron el beneficio en distintos servicios durante un mismo viaje. Según explicaron, la mayoría de las postulaciones incluyó gastos en alojamiento, aunque también crecieron las contrataciones de transporte, excursiones, actividades recreativas y gastronomía.

La dinámica permitió que los visitantes aprovecharan de manera integral la oferta turística de la provincia y favoreció el movimiento económico en distintos destinos neuquinos.

Buscan fortalecer el turismo formal y los prestadores habilitados

Desde el gobierno de la provincia de Neuquén destacaron que el programa Viajá Neuquén se consolidó como una herramienta clave para fortalecer al sector turístico formal. Entre las condiciones para acceder al beneficio, los usuarios debían realizar compras anticipadas, residir en Neuquén, tener cuenta en el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y contratar únicamente servicios habilitados.

Hubo 2.375 postulaciones aprobadas y se devolvieron más de 629 millones de pesos en el programa Viajá Neuquén - Foto: Neuquén Infroma

El programa alcanzó alojamientos, agencias de viaje, restaurantes, alquiler de autos, transporte habilitado, actividades turísticas y también servicios del Complejo Termal de Copahue.

Participación de la Facultad de Turismo de la UNCo

En el encuentro también participaron integrantes de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, entre ellos la secretaria de Extensión, Paula Maiarú, junto a Verónica Impróvola y Marina Zanfardini.

Desde la unidad académica analizaron los indicadores de uso, el impacto económico en los destinos y las repercusiones que tuvo el programa tanto para turistas como para prestadores turísticos de la provincia.