La FIFA implementará una novedad inédita para la final del Mundial 2026, que enfrentará a la Selección argentina y España el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además del tradicional trofeo y las medallas de oro, los jugadores del equipo campeón recibirán anillos de campeón personalizados.

Esta iniciativa, que adapta una costumbre habitual en deportes estadounidenses como la NFL y la NBA, marcará un hito en la historia de la Copa del Mundo. Los anillos serán fabricados exclusivamente para esta edición, numerados individualmente y acompañados de un certificado de autenticidad.

Detalles del diseño y distribución

Cada uno de los 30 anillos entregados al plantel ganador tendrá en una cara la silueta del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el reverso estará personalizado con los colores de la selección campeona. El reparto estará estrictamente controlado para garantizar su exclusividad.

FIFA entregará anillos de campeón personalizados en la final del Mundial 2026

Además de estos 30 ejemplares oficiales, la FIFA producirá 1.996 réplicas con licencia oficial, disponibles para coleccionistas y fanáticos de todo el mundo. Estas piezas serán idénticas a las originales que portarán los jugadores.

Tras la premiación, el capitán y el director técnico recibirán anillos provisionales en el podio para celebrar la victoria. Luego, se confeccionarán los anillos definitivos con las medidas exactas de cada integrante del plantel campeón.

Esta innovación llega en un contexto especial para la Selección argentina, que disputará su tercera final consecutiva tras sus presentaciones en Qatar 2022 y ahora en 2026. Cabe destacar que el juez designado para el partido decisivo ya arbitró a la "Albiceleste" en el Mundial anterior.