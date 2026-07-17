Lionel Scaloni quedó a un paso de igualar una de las marcas más extraordinarias de la historia de los Mundiales de fútbol, si es que su Selección alcanza la victoria ante España en la ciudad de New Jersey el próximo domingo desde las 16 y da la vuelta olímpica.

Después de clasificar a Argentina a su segunda final consecutiva tras el triunfo ante Inglaterra por 2 a 1 el miércoles en Atlanta, el entrenador santafesino tendrá la posibilidad de convertirse en el segundo director técnico en conquistar dos Copas del Mundo consecutvias, proeza que sólo alcanzó el italiano Vittorio Pozzo en las copas del 1934 (en su propio país) tras vencer a Checoslovaquia 2 a 1 y cuatro años después goleando a Hungría 4 a 2 en Francia.

Como Bilardo

Con la final de Qatar 2022 y la que se jugará el fin de semana ante España, Scaloni emulará a su compatriota Carlos Bilardo, quien condujo a la Argentina al último partido de México en 1986 e Italia 1990. Ambos DT argentinos son parte de una nómina exclusiva que sólo comparten con otros tres.

Lionel Scaloni, el técnico de la Selección Argentina continuaría en el cargo más allá de la final del domingo ante España.

El mencionado Pozzo es el otro nombre de privilegiados, luego también se anotaron el alemán Franz Beckenbauer, como Bilardo en 1986 y en 1990, y el francés Didier Deschamps en 2018 y 2022. Curiosamente, la Selección Argentina fue protagonista en todas, menos en la de los italianos a comienzos del Siglo XX.

Otra de las razones por las cuales no se entiende la falta de reconocimiento europeo a todo lo que el seleccionado argentino ha construido a lo largo de la historia.