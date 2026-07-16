Uno de los tantos aspectos a analizar del inolvidable triunfo de la Selección Argentina por 2-1 frente a Inglaterra tiene que ver con una estadística que ratificó su fortaleza en los minutos finales durante el Mundial 2026: con los dos ante los ingleses, ya son 12 de sus 19 goles los que llegaron después del minuto 75. Varios de estos tantos fueron decisivos para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasifique a la final y aspire a ser bicampeón.

En la semifinal contra Inglaterra, Argentina logró dar vuelta un partido que comenzó perdiendo al inicio del segundo tiempo. La Albiceleste encontró la igualdad a los 85 minutos con un disparo de Enzo Fernández que se clavó sobre el palo derecho del arquero Jordan Pickford. Ya en el tiempo de adición, Lionel Messi sacó un centro espectacular de derecha para que Lautaro Martínez asegure de cabeza el 2-1 que envió al equipo argentino a su segunda final consecutiva. Estos fueron el undécimo y duodécimo tanto conseguido en el cuarto de hora final.

Lautaro y Enzo Fernández rubricaron el triunfo ante Inglaterra. (Foto: Getty)

Este encuentro fue el cuarto en el torneo en el que Argentina marcó en los últimos minutos y el segundo en el que logró revertir un resultado adverso. Previamente, había estado abajo ante Egipto, pero remontó un 2-0 en contra con tres goles en los últimos 13 minutos, incluyendo el gol decisivo de Enzo Fernández de cabeza a los 93 minutos.

Además de estos tantos agónicos, la Scaloneta suma ya cuatro tantos en los alargues. Frente a Cabo Verde anotó dos para materializar el 3-2 definitivo en 16vos de final, en tanto que en cuartos, la tendencia se repitió: luego del 1-1 en los 90 minutos reglamentarios Argentina se adelantó por el golazo de Julián Álvarez a los 112 minutos y Lautaro Martínez sentenció el cotejo a los 121, lo confirmó el boleto a semis ante los ingleses.

Incluso en la fase de grupos, la Albiceleste cerró cada una de las victorias con goles de Messi sobre el final. El capitán argentino anotó a los 76 minutos frente a Argelia en el debut, selló el triunfo contra Austria a los 95 y, entrando como suplente, marcó un tiro libre a los 80 minutos contra Jordania que estableció el 3-1 final.

Los tantos argentinos después del minuto 75

Se pueden dividir en dos etapas: dentro del tiempo reglamentario, lo que incluye los tantos de fase de grupos, donde Messi fue el gran protagonista, un total de ocho, y los goles convertidos después del alargue, que hasta el momento fueron cuatro.

Lionel Messi , 76 minutos, para el 3-0 ante Argelia.

, 76 minutos, para el 3-0 ante Argelia. Lionel Messi , 95 minutos, para el 2-0 ante Austria.

, 95 minutos, para el 2-0 ante Austria. Lionel Messi , 80 minutos, para el 3-1 ante Jordania.

, 80 minutos, para el 3-1 ante Jordania. Cristian Romero , 79 minutos, el 1-2 ante Egipto.

, 79 minutos, el 1-2 ante Egipto. Lionel Messi , 83 minutos, para el 2-2 ante Egipto.

, 83 minutos, para el 2-2 ante Egipto. Enzo Fernández , 93 minutos, que decretó el 3-2 ante Egipto.

, 93 minutos, que decretó el 3-2 ante Egipto. Enzo Fernández , 85 minutos, para el 1-1 ante Inglaterra.

, 85 minutos, para el 1-1 ante Inglaterra. Lautaro Martínez, 92 minutos, que puso el 2-1 final ante Inglaterra.

En el tiempo extra