La Selección Argentina tiene previsto volar hacia New Jersey esta misma noche y se encontrará con un particular fenómeno en la sede de la final mundialista que está afectada por un denso humo proveniente desde Canadá.

Hace un par de días que un incendio forestal en el vecino país de Estados Unidos afecta al este yanqui, con la región Nueva York-New Jersey en su listado, razón por la cual está recomendado no realizar actividades al aire libre.

A poco más de 72 horas del pitazo inicial entre Argentina y España por el título del mundo, el inesperado invitado a la sede mundialista enciende las alarmas. Hay miles de bomberos y personal afectado a la tarea de extinción definitiva, pero el cambio del viento provocó la llegada de la nube a la Gran Manzana.

Los patagónicos puden linkear la situación fácilmente con lo vivido hace algunos años como consecuencia de la ceniza volcánica tras la erupción del complejo Puyehue-Cordón Caulle chileno en el 2011.

Por el momento, los cuerpos técnicos protagonistas de la definición no han expresado reproches ni alterado rutinas previstas. El pronóstico, además, anuncia lluvias para el sábado (día previo), por lo que todo contribuiría a la normalidad del partido.

Logística

Argentina se entrenó el día después de la victoria ante Inglaterra en la misma ciudad de Atlanta, donde se jugó la semifinal en la tarde del miércoles.

Fueron movimientos apenas regenerativos para los argentinos de mayor participación en el clásico y un poco más de intensidad para los que no vieron acción o sólo participaron en el tramo final del 2 a 1 histórico.

La partida del avión albiceleste estaba planteada para las 19 de la Argentina, pero fue reprogramada para más tarde.