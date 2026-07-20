El Mundial 2026 ya es historia y la Selección Argentina se quedará con el recuerdo de un camino que, pese a las dificultades, lo llevó a una nueva final aunque sin el final feliz de Qatar 2022. Una de las razones fue sin dudas la llegada de un plantel muy golpeado físicamente a la concentración en Estados Unidos, razón que afectó al equipo durante el torneo y especialmente en la final, donde las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero limitaron a Lionel Scaloni y el equipo terminó cayendo 1-0 frente a España en tiempo extra.

Desde el inicio, el entrenador argentino tuvo que lidiar con un plantel diezmado. La lesión en un dedo de la mano de Emiliano Martínez, un Romero que llegó con lo justo tras su lesión de rodilla en Tottenham, y el esguince de tobillo que limitó la participación de Julián Álvarez en los primeros encuentros fueron las ausencias más significativas para un Scaloni que debió hacer retoques en el equipo.

A ellos se les sumaron los problemas musculares de Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Nicolás González, que mantuvo hasta el último momento al cuerpo técnico decidiendo sobre si cortarlos o no de la lista, sobre todo a un Montiel que se desgarró 20 días antes del inicio del Mundial. Gran parte de estos futbolistas debió entrenarse separado del grupo y se perdieron los partidos amistosos previos al Mundial. Además, la baja de Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro en el sóleo derecho a poco más de una semana del debut, motivó un cambio de última hora que, tras varias especulaciones, tuvo a Marcos Senesi como el elegido.

Scaloni tuvo numerosas dificultades por las distintas molestias y lesiones en el plantel.

Para el estreno contra Argelia, Argentina recuperó varios jugadores pero algunos como Álvarez o Molina llegaron con poco ritmo y tanto Paredes como Tagliafico seguían fuera por lesión. El lateral arrastraba un pequeño desgarro sufrido en el amistoso ante Honduras. Además, Dibu Martínez recién pudo entrenar con guantes seis días antes del debut debido a la fractura en su dedo anular antes de la final de UEFA Europa League con Aston Villa.

Durante el torneo, sacando la molestia en la rodilla derecha de Cuti Romero en el partido ante Austria, que obligó a Scaloni a reservarlo en el último encuentro de la fase de grupos ante Jordania, el equipo pudo mantener a la mayoría de sus jugadores en condiciones físicas aceptables. Sin embargo, el desgaste acumulado por partidos intensos, extensos tiempos suplementarios y escasos días de recuperación comenzó a pasar factura en la final frente a España, donde no solamente Martínez y Romero debieron salir, sino que Tagliafico terminó jugando prácticamente en una pierna.

Todo y más. Pese a terminar con lo justo físicamente, Tagliafico completó los 120 minutos y fue de los mejores. (Foto: AP)

En la conferencia posterior al partido, Scaloni reconoció la dificultad de tener un plantel diezmado: "Pasaron muchas cosas negativas en cuanto a las lesiones en puestos claves que no esperábamos, tuvimos que cambiar a tres jugadores de cuatro de la defensa. No es excusa pero el desgaste fue enorme. Estos chicos llegaron y dieron todo, pero ante un equipo así si no llegás en las mejores condiciones lo padecés", dijo.