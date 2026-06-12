En una jornada marcada por la confirmación de Marcos Senesi como el integrante número 26 de la lista y el desgarro en el sóleo de la pierna izquierda del defensor Nicolás Tagliafico, el arquero Emiliano Martínez entregó señales positivas al calzarse los guantes en la práctica que la Selección Argentina concretó en la ciudad de Kansas.

Al regreso a la ciudad del debut mundialista para el campeón del mundo contra Argelia, el próximo martes a las 22 por el Grupo J, el Dibu dio un paso fundamental en su recuperación de la fractura en el dedo de la mano izquierda e intensificó los trabajos en el arco.

Previo a la práctica, los médicos argentinos concretaron estudios con el actual jugador del Aston Villa y confirmaron la construcción del callo en el hueso afectado. Así, el futbolista pudo dar un paso más y se confía en que no habrá mayores problemas con vistas al debut.

Martínez se había lesionado en los movimientos precompetitivos de la final de la Liga de Europa, certamen que consagró a los ingleses ante Friburgo de Alemania el 20 de mayo.

Dos días más tarde inició un período de recuperación que siempre apuntó a los partidos por los puntos en Estados Unidos y todo sigue por los carriles planificados.

El Dibu había limitado sus rutinas a todo lo que no incluía tomar contacto con la pelota y se perdió los amistosos ante Honduras e Islandia, aunque nunca dejó de acompañar a la delegación.

Ya de vuelta en el complejo Sporting Training Center (Compass Minerals National Performance Center), el arquero dejó ver las imágenes con los guantes puestos minutos antes que salieran al campo de juego el resto de sus compañeros del seleccionado.

En espera

Mientras tanto, la enfermería sigue muy atenta a la situación de Tagliafico y de Nicolás González, este último como una sobrecarga muscular.

Pese a que Lionel Scaloni tiene todavía la chance de volver a modificar la lista, la primera intención es apuntar la recuperación de ambos y cerrar filas con los 26 que ya se han informado ante la FIFA.