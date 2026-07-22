La posibilidad de que Emiliano “Dibu” Martínez deje la Selección Argentina encontró una respuesta profundamente emotiva dentro de su familia. Mandinha Martínez le dedicó una carta después del subcampeonato mundial y, en medio de la incertidumbre sobre su futuro, reveló que el arquero disputó el torneo lesionado y postergó una operación para poder defender el arco nacional.

Antes de referirse a una eventual decisión deportiva, Mandinha Martínez le pidió que priorizara su bienestar después de semanas de máxima exigencia. “Ahora es momento de descansar, de sanar y de disfrutar a las personas que más te aman. Te ganaste cada uno de esos momentos”, escribió, con un mensaje que contempló tanto el desgaste físico como el impacto emocional de la derrota ante España.

La carta permitió conocer una dificultad que había permanecido reservada al círculo íntimo del futbolista. “Estoy inmensamente orgullosa de vos. Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto”, confesó la esposa del Dibu Martínez.

El arquero había sufrido una fractura en el dedo anular antes de la final de la Europa League. Aunque debía ser operado, optó por aplazar la intervención para no quedar afuera de la Copa del Mundo. Esa decisión lo obligó a convivir con fuertes dolores, realizar tratamientos constantes y entrenarse de manera diferenciada durante distintos momentos de la competencia.

Pese a esas limitaciones, Mandinha Martínez remarcó que su marido respondió cuando el equipo más lo necesitaba. “Tu actuación en la final fue extraordinaria. Le devolviste todo a tu país, a tus compañeros y a los millones de personas que creen en vos”, expresó. Su reconocimiento también abarcó las noches sin dormir, los estudios médicos y la incertidumbre que atravesaron antes del debut.

La preocupación por una posible renuncia surgió a partir del mensaje que el Dibu Martínez publicó tras perder la definición del Mundial 2026. “El dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, manifestó el marplatense, sin confirmar todavía cuál será su decisión.

Lejos de presionarlo para que anuncie su continuidad, la carta puso el foco en todo lo que necesitó sacrificar para competir. Mandinha Martínez acompañó su orgullo con un pedido concreto: que ahora se permita recuperarse y permanecer cerca de quienes lo aman. El futuro del Dibu en la Selección Argentina continúa abierto, pero su familia considera que primero debe sanar.