Parecía el final de la novela, pero la llegada de Ángel Correa a River sumó un nuevo capítulo. Cuando el Millonario finalmente había acordado la transferencia del delantero argentino por 15 millones de dólares más dos en objetivos, el club mexicano cambió las condiciones ya con el jugador arriba del avión en camino al club de Núñez, por lo que habrá que esperar para que su transferencia se oficialice.

Luego de extensas negociaciones y modificaciones en las condiciones, Correa ya está en Buenos Aires para firmar con River, sin embargo desde el club de Núñez vuelven a decir que Tigres sigue cambiando las condiciones de la venta y le agregaron nuevos objetivos a cumplir. Desde la dirigencia riverplatense acaban de enviar una nueva y última variante para destrabar el tema de una vez. La ventaja para cerrar la operación de una vez es la voluntad del jugador, que ya está en Argentina y no tiene intenciones de volver a México, por lo que si es necesario presionar para cerrar su incorporación, lo hará.

En cuanto al monto, es una certeza que el acuerdo es por 15 millones de dólares, resta ahora ver qué más pidió el club mexicano y en cuánto queda lo que el Millonario deberá pagar por objetivos. El contrato que firmará el atacante de 31 años una vez que esté totalmente destrabado el pase sería por tres años y medio, hasta diciembre de 2029.

Correa está en Argentina y espera que River destrabe definitivamente la negociación con Tigres. (Foto: Reuters)

Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, manifestó su intención de abandonar Tigres para regresar al fútbol argentino y ya abandonó México. Su esposa, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente haber recibido amenazas en las últimas semanas por el deseo del delantero de emigrar. En caso de que acabe llegando, se convertirá automáticamente en la compra más cara en la historia de River, superando a las de Kevin Castaño y Lucas Pratto. A su vez, será la venta más importante del elenco azteca.

En julio de 2025, hace exactamente un año, Correa había dejado Atlético de Madrid para reforzar a Tigres a cambio de un poco menos de 10 millones de euros. Con esta venta, el club mexicano recupera la inversión realizada por el futbolista, que había llegado inicialmente por 5 años pero cierra su etapa para irse a River luego de disputar 54 partidos oficiales, anotando 23 goles y brindando 13 asistencias.