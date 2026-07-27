Slavko Vincic decidió dar por finalizada su carrera como árbitro profesional, apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 que enfrentó a Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Asociación Eslovena de Fútbol confirmó que el juez de 46 años tomó esta determinación tras alcanzar el partido más importante de su trayectoria.

Vincic hizo historia al convertirse en el primer árbitro principal de Eslovenia en impartir justicia en una final de Copa del Mundo. Sin embargo, su retiro se produce en medio de críticas por algunas decisiones arbitrales durante el encuentro decisivo, entre ellas la tarjeta amarilla inicial a Enzo Fernández, que derivó en su expulsión, y la polémica generada por la conducta del español Marc Cucurella hacia Lionel Messi.

Controversias para el considerado el mejor árbitro del Mundial

A pesar de estas controversias, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) reconoció a Vincic como el mejor árbitro del Mundial 2026. Su carrera incluye partidos destacados como la final de la Europa League 2021/22 y la final de la Champions League 2023/24, lo que subraya su experiencia en escenarios de alto nivel.

Slavko Vincic se retira tras dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Además, Vincic fue el juez en la histórica derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022, un resultado que marcó la última caída del equipo albiceleste hasta la final de 2026. El cierre de su carrera en la cima de la competencia mundial dejó una marca imborrable, aunque también encendió el debate sobre el arbitraje en partidos decisivos.

El Mundial 2026 cerró con la consagración de España tras un partido intenso que no estuvo exento de cuestionamientos hacia algunas decisiones arbitrales, poniendo en el centro de la escena a Vincic en su despedida profesional.