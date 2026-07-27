Este domingo, Lionel Scaloni partió de Pujato, su localidad natal en Santa Fe, tras vivir cinco jornadas intensas marcadas por el afecto de vecinos y seguidores que se acercaron a su casa familiar para mostrarle su admiración.

La familia del entrenador, campeón del mundo y subcampeón de la Copa Mundial 2026, anunció su partida con un cartel manuscrito que decía: «¡¡Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño», colocado en la puerta de la vivienda que se transformó en epicentro de la celebración.

La visita de Scaloni desató una movilización masiva en Pujato, con cientos de personas provenientes de distintas zonas que buscaron obtener fotos, autógrafos o simplemente expresarle su reconocimiento por los éxitos alcanzados con la Albiceleste.

Scaloni se despide de Pujato tras una emotiva semana de homenajes y cariño popular

Debido a la gran afluencia de público, las autoridades locales implementaron un operativo especial con vallado, agentes de tránsito y policías para ordenar el entorno de la casa y garantizar la seguridad de todos.

El regreso de Scaloni a Pujato y su vínculo con la comunidad local

Lejos de mantenerse alejado, Scaloni se mostró cercano y salió en varias ocasiones a saludar a sus seguidores, firmando camisetas, banderas, pelotas y otros objetos que los fanáticos llevaron para la ocasión.

Entre los gestos más destacados, un niño de 11 años le entregó un contrato simbólico para pedirle que continúe como entrenador de la Selección hasta 2030, una muestra del cariño y la esperanza que genera su figura.

También se viralizaron en redes sociales momentos espontáneos donde Scaloni firmó el yeso de un hincha, un auto decorado con imágenes del seleccionado y hasta la ropa de un perro que llegó con su dueño.

Los regalos fueron variados y emotivos: desde una torta temática, cuadros y vinos, hasta productos regionales elaborados por vecinos que quisieron agradecerle personalmente por sus logros deportivos.

El ambiente de cercanía se reflejó en situaciones inesperadas, como la presentación de un grupo de chamamé frente a su casa y el encuentro con un fanático vestido de carpincho, que sumaron alegría a la estadía del técnico.

Más allá de los homenajes, Scaloni aprovechó para reconectarse con sus raíces: recorrió las calles del pueblo en bicicleta, visitó el club Alumni de Casilda y pasó por Sportivo Matienzo, el club donde inició su carrera como futbolista.

«Es muy emocionante todo. Me sigue sorprendiendo el cariño», afirmó el entrenador durante su estadía, y agregó que recibir ese reconocimiento es «una caricia al alma» para todo el cuerpo técnico que lo acompaña desde hace años en la Selección.

Tras dejar Santa Fe, Scaloni seguirá con su descanso antes de volver a planificar el futuro del equipo nacional. La próxima convocatoria oficial será en la ventana FIFA prevista entre fines de septiembre y principios de octubre, mientras crece la expectativa sobre su continuidad al frente del seleccionado.