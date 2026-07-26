Como cada vez que Lionel Scaloni vuelve a Pujato para visitar a sus familiares, el técnico de la Selección Argentina provocó una verdadera revolución popular que alteró la tranquilidad del interior santafesino.

Esta vez no fue la excepción y, tras la disputa de la Copa del Mundo en la que Argentina fue subcampeón, las muestras de cariño se multiplicaron hacia el ex mediocampista, quien se encuentra radicado en Mallorca, España.

Veteranos de Malvinas, vecinos e hinchas provenientes de distintos puntos del país se acercaron hasta el domicilio familiar que vivió una semana revolucionada por su calle.

Los Veteranos de Malvinas fueron algunos de los grupos que se acercaron a saludar a Scaloni hasta la casa de sus padres.

Días atrás, hasta pudo verse al papá de Lionel Scaloni observando desde el interior de la vivienda como su hijo firmaba autógrafos. Además, las ofrendas de comidas, bebidas y prendas se multiplicaban en la vereda de una casa que no pertenece a ningún barrio privado, que ni siquiera tiene rejas en su frente.

No avisó

Esta vez, Scaloni no avisó que se había ido del pueblo y para evitar las salidas constantes para explicar el paradero de su hijo, los papás colgaron un mensaje muy particular.

Sobre un rectángulo de cartulina naranja y en letras negras escribieron en manuscrito: “Leo ya se fue anoche!!! Gracias x tanto cariño”.

La contundencia del recado comenzó a reproducirse por diferentes medios y de esta manera los Scaloni vivieron un domingo habitual, esperando por una nueva visita.