Segunda victoria de la selección Argentina de basquetbol en las ventanas clasificatorias al Mundial de Qatar 2027. La albiceleste fue de menos a más y, a pesar de sufrir con la efectividad del triple, se terminó quedando con el triunfo en casa por 105 a 49 sobre su par de Cuba, en partido que tuvo por escenario el "Templo del Rock" el estadio de Obras Sanitarias de la Nación sobre avenida Libertador en el barrio de Núñez en la Capital Federal. Con este resultado, el equipo comandado por Pablo Prigioni lidera la tabla del grupo D junto a Uruguay, que venció a Panamá en sus dos partidos.

La novedad llegó un par de minutos antes del salto inicial, cuando se confirmó que, a las bajas ya conocidas, se le sumó la de Reynaldo García Zamora, acortando la rotación del equipo de la isla. Pero a pesar de eso, Argentina no pudo sacar ventajas claras en el arranque. Nuevamente le costó la efectividad del perímetro (terminó la primera mitad con 2/18) y, de la misma manera, le costó encontrar puntos cerca del aro. Las rotaciones estuvieron bien planteadas por la albiceleste, que terminó fallando tiros muy confiables.

El ingreso de Negrete y Deck le dieron otra impronta. Desde la intensidad, los ataques rápidos y las acciones individuales de los dueños de casa, Argentina empezó a construir su diferencia, que trepó a 14 en el cierre de la primera mitad. A la vuelta de los vestuarios la historia fue otra. La celeste y blanca conectó un parcial inial de 13-0 en algo más de cuatro minutos, pero estiró su gran momento hasta tomar una ventaja de 36.

Lee Aaliya volvió a tener minutos en cancha en el elenco albiceleste

A partir de ahí, Argentina solo tuvo que dedicarse a mantener la ventaja de cara al cierre del juego. La diferencia entre los dos llegó a estar por encima de las 40 unidades, marcando un resultado muy favorable para nuestro país de cara a la continuidad de las ventanas FIBA.

Gabriel Deck fue el más destacado de la nonche en el Templo del Rock. El santiagueño cambió la dinámica del equipo y terminó con 18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Francisco Cáffaro terminó escoltando con 15 unidades, mientras que Nicolás Brussino colaboró con 13 tantos y 13 rebotes. Vale mencionar que los 12 integrantes del plantel nacional vieron minutos en el juego.