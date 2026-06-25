El nombre de Stephen Ramos empieza a ganar fuerza en el fútbol argentino tras confirmarse su convocatoria a la Selección Argentina Sub 17, convirtiéndose en el primer jugador nacido en Haití en vestir la celeste y blanca en esta categoría. El extremo izquierdo categoría 2009 es una de las apuestas fuertes de cara al próximo Mundial juvenil.

Su historia tiene un costado humano que atraviesa lo deportivo. Llegó desde Puerto Príncipe siendo muy pequeño y encontró en la Argentina un nuevo hogar tras ser adoptado por una familia local. Ese cambio de vida marcó su identidad y, con el paso del tiempo, su decisión futbolística también quedó ligada al país que lo formó.

En las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, el joven fue construyendo su camino hasta transformarse en una de las joyas más observadas de la Fábrica de talentos del club. Allí lo apodaron “Kiki”, un sobrenombre que nació de su infancia y que hoy lo acompaña como marca registrada dentro de la cancha.

Su estilo de juego explosivo lo llevó a ser comparado con extremos de elite mundial. En los pasillos de la Villa Olímpica lo vinculan con la potencia de Vinicius Jr. y la determinación de Kylian Mbappé, aunque su propio sello se sostiene en la velocidad, el uno contra uno y la capacidad de definir en espacios reducidos.

El presente del juvenil impacta también en números: acumula 12 goles en la temporada en la Sexta División, con actuaciones destacadas como los cuatro tantos frente a Atlético de Rafaela y una conversión ante Boca Juniors, rendimiento que llamó la atención del cuerpo técnico nacional.

El entrenador Diego Placente lo incluyó en los microciclos de la Sub 17, pensando en el armado del plantel que disputará el Mundial de Qatar en noviembre. El objetivo es afianzar una base competitiva con proyección a futuro para la Albiceleste.

Kiki Ramos el primer haitiano en la Selección Argentina

Argentina integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca, en un certamen donde Placente deberá definir una lista final de 26 futbolistas. En ese contexto, el nombre de Ramos aparece cada vez más firme entre las alternativas ofensivas.

Mientras tanto, el rendimiento del juvenil también empieza a despertar interés en el fútbol profesional, donde incluso su proyección es seguida de cerca por Guillermo Barros Schelotto. Con apenas 16 años, su historia recién empieza a escribirse y ya promete capítulos de alto impacto en el fútbol argentino.