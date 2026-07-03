Este viernes, Lionel Scaloni alcanzará un hito significativo en su carrera al dirigir su partido número 100 como entrenador de la Selección argentina, en el encuentro de los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde.

El ciclo del técnico santafesino comenzó el 8 de septiembre de 2018, cuando asumió de manera interina y debutó con una goleada 3-0 ante Guatemala en Los Ángeles. Desde entonces, Scaloni ha consolidado una etapa brillante en la Albiceleste, transformándose en el ciclo más ganador de las últimas décadas.

Hasta el momento, en sus 99 partidos previos, Argentina tiene un récord de 72 victorias, 18 empates y solo 9 derrotas, con una efectividad del 78,8% en puntos obtenidos. Además, el equipo ha marcado 206 goles y ha concedido únicamente 50.

En este período, Lionel Messi se posiciona como el máximo goleador del ciclo con 58 tantos, destacando su influencia decisiva en el equipo.

El éxito transformado en títulos

El éxito de Scaloni también se refleja en la obtención de cuatro títulos internacionales oficiales: la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalíssima 2022 contra Italia en Wembley, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el reciente bicampeonato en la Copa América 2024 en Miami, donde el equipo buscará continuar su legado esta tarde.

El análisis del rendimiento contra diferentes continentes muestra que Sudamérica ha sido el escenario con más encuentros, contabilizando 37 victorias, 15 empates y 8 derrotas. Frente a selecciones de Norte y Centroamérica, el equipo exhibe un historial perfecto con 17 triunfos en igual número de partidos.

Contra selecciones europeas, el balance es favorable con 6 victorias y 3 empates, mientras que ante equipos asiáticos suma 7 victorias y una sola derrota, que fue en el debut mundialista de 2022 frente a Arabia Saudita. Respecto a África, el conjunto nacional acumula 5 victorias antes del enfrentamiento decisivo contra Cabo Verde.

En la previa del partido, Scaloni reconoció la calidad del rival: “Es un buen equipo, no están de casualidad” y advirtió que “habrá que cuidarse”.

Lionel Scaloni alcanza 100 partidos al mando de la Selección argentina en el Mundial 2026

El encuentro se disputará en Miami, ciudad donde la demanda por entradas disparó los precios en la reventa, alcanzando valores que superan los miles de dólares, reflejando la gran expectación que genera el paso de Argentina en el torneo.

Este partido no solo representa un desafío deportivo para la Albiceleste, sino también un momento para celebrar la consolidación de un proyecto exitoso que comenzó hace casi ocho años y que ha marcado un ciclo histórico para el fútbol argentino.