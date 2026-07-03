Mundial 2026, renace la esperanza de los hinchas argentinos de que la Selección Albiceleste vuelva a luchar por el título mundial, tras consagrarse campeona en Qatar 2022.

En este contexto, una nueva canción dedicada a la selección se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales. Bajo el nombre "La cuarta estrella", este tema ya suena fuerte entre los hinchas que se preparan para alentar al equipo nacional.

El artista Palmito Música es el creador de esta pieza, que se difundió a través de sus plataformas digitales y toma como base el ritmo de la emblemática canción "No me arrepiento de este amor", de Gilda. De esta manera, busca repetir el éxito que tuvo en 2022 el tema "Muchachos", que se convirtió en el himno no oficial de la Copa del Mundo en Qatar.

Para ir aprendiéndote la letra de "La cuarta estrella"

La cuarta estrella: la canción viral que alienta a la Argentina en el Mundial 2026

Soy hincha de la selección.

La aliento con el corazón.

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar.

La copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella.

Brillar en la camiseta.

Soy argentino de la cuna. Hasta el cajón.

Por Malvinas, por el Diego

Por la última de Leo.

Argentina, quiero verte bicampeón.

Este nuevo himno refleja la ilusión de repetir la gloria y honra la memoria de figuras emblemáticas como Diego Maradona y Lionel Messi, además de recordar momentos históricos y el sentimiento patriótico.