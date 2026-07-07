La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, luego de su histórico partido ante Cabo Verde. El conjunto africano, liderado por Mohamed Salah, consiguió su pase tras un intenso duelo contra Australia que terminó 1-1 en los 120 minutos y se definió por penales a favor de Egipto.

Argentina y Egipto: un cruce con historia y futuro en el Mundial 2026

El historial entre Argentina y Egipto en partidos oficiales a nivel mayor es prácticamente inexistente. El último enfrentamiento se remonta al 26 de marzo de 2008, en un amistoso donde la Albiceleste se impuso con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

Un encuentro anterior, aunque no siempre considerado por historiadores, tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. En esa semifinal, Egipto, que en aquel entonces era el Reino de Egipto y utilizaba una bandera verde con una media luna y estrellas similares a la actual de Turquía, fue goleado 6-0 por Argentina. En ese partido, Domingo Tarasconi anotó tres tantos, Manuel Ferreira dos y Roberto Cherro uno.

Desde entonces, ambos equipos no se han enfrentado a nivel mayor, aunque sí han tenido varios cruces en divisiones juveniles. La Selección Argentina nunca perdió frente a Egipto en ninguna categoría, acumulando siete victorias en igual cantidad de partidos disputados.

Argentina y Egipto se cruzan en octavos del Mundial 2026 con historial breve

En el ámbito juvenil, Argentina y Egipto se cruzaron en tres Mundiales consecutivos, con Lionel Messi participando en la Copa del Mundo de 2005 y Mohamed Salah en la de 2011, reforzando un paralelismo entre ambas figuras en sus etapas formativas.