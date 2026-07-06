En una decisión polémica en las últimas horas el Comité Disciplinario de FIFA dejó sin efecto la tarjeta roja a Folarin Balogun y podrá jugar el partido que sostendrá Estados Unidos y Bélgica este lunes desde las 21 en el Lumen Field de la ciudad de Seattle por los octavos de final del Mundial 2026.

El fallo desató una fuerte reacción en el mundo del fútbol y este lunes desde la UEFA alzaron la voz. El organismo europeo se mostró en desacuerdo que el jugador pueda estar presente, tras la expulsión sufrida frente a Bosnia y Herzegovina y calificó la resolución como "sin precedentes, incomprensible e injustificable".

A través de un contundente comunicado, remarcó que con esta medida “se cruzó una línea roja” y vulnera uno de los principios centrales del reglamento: “El fútbol, como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no”.

Y siguió sobre el castigo en stand by de Balogun, máximo goleador norteamericano en el certamen (3) y figura indiscutida para Mauricio Pochettino: “La suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación. Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad”.

Para la UEFA, habilitar excepciones de este tipo podría afectar la integridad del torneo y abrir una puerta para situaciones similares en el futuro: “Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”.

Por esa misma línea, el ente presidido por Aleksander Čeferin sostuvo que cualquier interpretación extraordinaria de las reglas en un certamen de este Mundial puede tener consecuencias que trasciendan al propio torneo: “El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto”. Y cerró: “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

Por qué dejaron la roja de Balogun sin efecto

Es una resolución que sorprende, ya que el delantero había recibido tarjeta roja directa por un planchazo Tarik Muharemovic a los 19 minutos del complemento. Esta sanción conlleva automáticamente una suspensión de un partido, según el artículo 10.5 del reglamento para este certamen. A través de un comunicado oficial, la casa madre del fútbol confirmó el castigo por infringir los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario, pero aclaró que su ejecución quedará en suspenso durante un período de prueba de un año, una herramienta contemplada en el artículo 27 del mismo reglamento.

Dentro de la cancha, la pena quedó en suspenso. El atacante norteamericano, autor de tres goles en cuatro encuentros, estará disponible para enfrentar al conjunto europeo dirigido por Rudi García y solo deberá cumplir esa fecha si, dentro de los próximos doce meses, vuelve a cometer una infracción de de naturaleza y gravedad similares. En ese caso, además, se sumaría cualquier otra sanción que corresponda por la nueva falta.

El Comité Disciplinario no anuló la tarjeta roja ni aceptó una apelación, ya que esa posibilidad no está prevista en la normativa. Lo que hizo fue diferir el cumplimiento del castigo mediante el mecanismo de suspensión condicional previsto en el Código Disciplinario, un recurso poco común en este tipo de torneos.

La medida fue duramente criticada a nivel mundial y se hizo viral en redes