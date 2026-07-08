El ruido de la celebración apareció lejos de las cámaras del partido, dentro del vestuario donde la Selección Argentina empezó a soltar toda la tensión acumulada. Después del agónico triunfo ante Egipto y el pase a cuartos de final del Mundial 2026, los jugadores protagonizaron un festejo íntimo que rápidamente se convirtió en una postal viral.

La cuenta oficial del equipo compartió el video de ese momento privado y mostró una escena cargada de desahogo. Ya sin la presión del campo de juego, el plantel cantó, saltó y transformó el vestuario en una tribuna improvisada, con la euforia propia de un triunfo que había costado mucho más de lo esperado.

En las imágenes se puede ver a los futbolistas completamente metidos en la celebración. Algunos usaron bombos improvisados, otros golpearon heladeritas como si fueran instrumentos y también hubo camisetas revoleadas en medio de una ronda que dejó expuesta la unión del grupo después de una noche de máxima exigencia.

El clima no fue solamente de alegría, sino también de descarga. La Selección Argentina venía de un partido durísimo ante Egipto, con un final cargado de nervios y una clasificación que se definió de manera agónica. Por eso, el festejo puertas adentro tuvo un valor especial: fue la manera del plantel de celebrar haber superado otra prueba mundialista.

Uno de los momentos más fuertes del video llegó cuando los jugadores cantaron uno de los clásicos que siempre acompaña al equipo y a los hinchas: "¡Que lo llevan adentro, como lo llevo yo!". La frase sonó con fuerza en el vestuario y reforzó esa conexión entre los futbolistas y el público argentino, incluso en una celebración sin tribunas alrededor.

Pero el detalle que más llamó la atención fue la aparición de una canción que empieza a instalarse como nuevo hit mundialista. En medio del festejo, el plantel entonó "La cuarta estrella", un tema que ya circulaba entre los fanáticos y que, con este video, recibió un impulso enorme de parte de los propios protagonistas.

Así, la intimidad del vestuario terminó mostrando mucho más que un festejo después de un triunfo. La Selección Argentina dejó ver el alivio, la energía y la confianza de un grupo que sigue avanzando en el Mundial 2026 con una nueva canción como bandera. Ahora, el pase a cuartos llega acompañado por una celebración que los hinchas ya hicieron propia.