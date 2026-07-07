Speed fue a alentar contra la Selección Argentina y terminó recibiendo una catarata de burlas después del triunfo ante Egipto. El streamer, reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, había celebrado el penal errado por Lionel Messi, pero el resultado final cambió por completo el clima en las tribunas.

La respuesta llegó de la mano de Lucila “La Tora” Villar, que estaba en el estadio de Atlanta y grabó el momento en que varios hinchas argentinos le hicieron gestos de llanto al creador de contenido. La escena se volvió viral porque funcionó como una revancha inmediata tras la actitud que Speed había tenido durante el partido.

El enojo de los fanáticos argentinos venía de antes del final. Speed apareció con la camiseta de Egipto y se ubicó cerca del arco en una zona clave del estadio. Desde allí siguió de cerca el penal que Messi estrelló contra el palo izquierdo de Mostafa Shobeir y no dudó en festejarlo frente a las cámaras.

Con el 3-2 consumado y la clasificación argentina a cuartos de final asegurada, La Tora subió el video a sus redes y acompañó la publicación con una dedicatoria picante: “Gracias @ishowspeed”. El gesto de llanto, repetido por varios hinchas, apuntó directamente contra el streamer por haber alentado al rival de la Selección.

La publicación activó rápidamente a los usuarios, que celebraron la reacción de la ex Gran Hermano. “¡Gracias por este video!“, escribió una persona. Otros fueron más allá y transformaron a Speed en una especie de cábala involuntaria para el equipo de Lionel Scaloni: “Gracias amuleto, sabemos que amás a Messi aunque te hagas el duro”.

Las cargadas también se mezclaron con críticas por su fanatismo por Cristiano Ronaldo y por su costumbre de mostrarse contra Argentina. “Es un ridículo”, “Que se siga poniendo la camiseta de otros, es la mufa” y “Saludos a Cristiano”, fueron algunos de los mensajes que circularon después del posteo de Lucila “La Tora” Villar.

El cruce dejó una de las perlitas más comentadas de la victoria argentina. Speed intentó disfrutar el penal fallado de Messi, pero terminó convertido en blanco de las bromas después de los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Para La Tora y los hinchas, la noche cerró con festejo doble: clasificación y chicana viral.