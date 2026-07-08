De cara a la recta final del Mundial 2026, uno de los motivos de cuidado son las tarjetas amarillas que pueden dejar afuera a futbolistas clave de las distintas selecciones. Son un total de 17 los jugadores apercibidos con riesgo de perderse las semifinales, en la previa del comienzo de cuartos de final. Michael Olise, de Francia, Jude Bellingham y Declan Rice, de Inglaterra, figuran entre los principales nombres de los condicionados.

La normativa del Mundial 2026 establece que si un jugador acumula dos amonestaciones en partidos diferentes desde los 16vos de final hasta los cuartos, queda suspendido para el siguiente encuentro. Esto implica que una segunda tarjeta amarilla en cuartos de final significaría la inhabilitación para disputar las semifinales, instancia donde FIFA decidió que las mismas se borren para evitar que los equipos pierdan piezas fundamentales de cara a la final.

En el caso de Argentina, Gonzalo Montiel es el único que se encuentra en esta situación delicada por su amonestación durante el segundo tiempo suplementario del partido de octavos de final ante Cabo Verde. Si recibe otra tarjeta amarilla en el próximo encuentro y la Selección pasa ante Suiza, se perderá el partido de semifinales. Del lado rival, los helvéticos tienen a su capitán Granit Xhaka apercibido, además de Denis Zakaria y Miro Muheim.

En el caso de Francia, su Federación pidió que se revea la amarilla para Olise, quien fue amonestado tras un altercado con Matías Galarza Fonda, el volante de Paraguay, luego de verse en las imágenes que el guaraní simula un empujón del mediapunta en el entredicho que tuvieron. Otros estelares en problema son los ingleses Declan Rice y Jude Bellingham, en tanto que Achraf Hakimi, capitán de Marruecos, también está apercibido.

Todos los jugadores al límite de amarillas