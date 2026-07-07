La Selección Argentina protagonizó un nuevo partido para el infarto y cuando todo parecía perdido encausó una milagrosa remontada para derrotar a Egipto por 3 a 2 por los octavos de final del Mundial 2026, una victoria que dejó atónitos a los principales medios del mundo, reaccionaron a la victoria comparandolo con un hecho propio de una deidad.

"El milagro argentino", fueron las palabras que eligió L´Équipe tras el pitazo final. De manera similar tituló Ge Globo: "Remontada de Dioses". "Messi-Wahnsinn", que se traduce a "Fiebre por Messi", fueron las palabras de Bild de Alemania mientras que Gazzetta dello Sport fue con "Argentina y una remontada Mundial", lo cual acompañó con una volanta tratando de poner en palabras lo sucedido en Atlanta: "Argentina marcó tres goles en 13 minutos y la carrera de Messi en la Copa del Mundo sigue viva".

"Messi-Wahnsinn", que se traduce a "Fiebre por Messi"