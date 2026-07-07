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MUNDIAL 2026

"Milagro", "Dioses" y más: los medios y las redes del mundo hablan de la Selección Argentina

La Albiceleste en once minutos transformó una derrota 0-2 en victoria por 3 a 2 contra Egipto en el Mundial 2026 y copó las primeras planas en todo el planeta.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 07 de julio de 2026 a las 17:50
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En un partido increíble, la Selección venció a Egipto 3-2.

La Selección Argentina protagonizó un nuevo partido para el infarto y cuando todo parecía perdido encausó una milagrosa remontada para derrotar a Egipto por 3 a 2 por los octavos de final del Mundial 2026una victoria que dejó atónitos a los principales medios del mundo, reaccionaron a la victoria comparandolo con un hecho propio de una deidad.

"El milagro argentino", fueron las palabras que eligió L´Équipe tras el pitazo final. De manera similar tituló Ge Globo"Remontada de Dioses""Messi-Wahnsinn", que se traduce a "Fiebre por Messi", fueron las palabras de Bild de Alemania mientras que Gazzetta dello Sport fue con "Argentina y una remontada Mundial", lo cual acompañó con una volanta tratando de poner en palabras lo sucedido en Atlanta: "Argentina marcó tres goles en 13 minutos y la carrera de Messi en la Copa del Mundo sigue viva".

"Messi-Wahnsinn", que se traduce a "Fiebre por Messi"

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