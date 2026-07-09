Uno de los protagonistas del gran duelo entre Francia y Marruecos por el Mundial 2026 estará sentado en uno de los bancos de suplentes. Mohamed Ouahbi quiere dar el golpe llevando a los Leones del Atlas a semifinales, instancia a la que los marroquíes llegaron en Qatar 2022 y en la que se fueron, justamente ante Les Bleus. Conocido como 'Coach Momo', no siguió el camino habitual para llegar a dirigir una selección en un Mundial pero destaca por elevar el funcionamiento de una selección que quiere dar el golpe.

Sin experiencia como futbolista profesional, su recorrido comenzó en las aulas de un colegio de la ciudad belga de Bruselas, donde durante 15 años fue profesor de educación física de chicos entre seis y doce años. Luego de trabajar, se trasladaba a los campos de entrenamiento para continuar con su pasión: entrenar y formar jugadores jóvenes. Nacido en Bélgica, pero en una familia marroquí, Ouahbi se inspiró en la histórica participación de Marruecos en el Mundial de 1986, elenco que llegó por primera vez a los octavos de final.

Su carrera de entrenador comenzó a los 21 años en el Maccabi de Bruselas, pero fue en 2003 que su incorporación a la cantera del Anderlecht cambió todo. Allí estuvo durante 17 años y trabajó en las con las categorías inferiores desde el sub-9 hasta convertirse en parte del cuerpo técnico, incluso llegando a ser segundo entrenador del primer equipo en distintas etapas. Dirigió, entre otros, a destacados jugadores belgas como Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jeremy Doku y Dodi Lukebakio, todos hoy parte de la selección de ese país.

El llamado que lo cambió todo

En 2022, le llegó una propuesta inesperada: la Federación Marroquí de Fútbol apostó por Ouahbi para dirigir la selección Sub-20. El presidente Fouzi Lekjaa siguió de cerca su trabajo en Bélgica, y le expresó que él era el indicado para hacerse cargo un proyecto de formación magrebí que terminó con un título mundial juvenil, luego de vencer a Argentina en la final del Mundial de la categoría el año pasado.

Ouahbi fue el DT de la Marruecos Sub-20 que se consagró ante Argentina.

Tras la salida de Walid Regragui después de perder la Copa Africana ante Senegal, llegó la gran oportunidad: Ouahbi fue designado técnico de la selección absoluta meses antes del Mundial, decisión que sorprendió por su perfil casi desconocido para el mundo del fútbol y su falta de experiencia dirigiendo planteles mayores. Sin embargo, los resultados respaldan la elección: condujo al plantel más joven del torneo (edad media de 26,4 años) en una instancia que ilusiona a todo un país con el golpe ante Francia y repetir la llegada a semifinales, algo inédito para un equipo de África hasta que los Leones de Atlas lo consiguieron en 2022.