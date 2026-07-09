En el gran partido de la jornada de jueves, Francia y Marruecos jugarán este jueves desde las 17 en el Gillette Stadium de Boston, inaugurando los cuartos de final del Mundial 2026. Después de dejar a Paraguay en el camino, Les Bleus buscan dar otro paso hacia el título ante una Marruecos que quiere tomarse revancha de las semifinales de Qatar 2022 y llegar nuevamente a esa instancia. El partido es transmisión de Mitre Patagonia FM 90.5.

Tras avanzar en un duro cotejo de octavos al ganar 1-0 ante Paraguay, el conjunto francés va por una actuación que lo confirme como uno de los máximos candidatos a la Copa del Mundo con Kylian Mbappé como estandarte y goleador, con 7 tantos. En cuanto al once, la única duda de Deschamps estaría entre sostener a Bradley Barcola o darle crédito al buen ingreso de Desiré Doué y devolverle la titularidad que su propio compañero del Paris Saint-Germain le sacó durante el certamen. Por otra parte, Michael Olise está apercibido y una amarilla más lo dejará afuera de un hipotético duelo de semis.

Mbappé le dio el pase a Francia ante Paraguay y sigue persiguiendo el sueño de ganar otro Mundial.

De lado de Marruecos, luego de lo que fue la goleada 3-0 ante Canadá en Houston la confianza está por las nubes y hay ganas de revancha por aquella derrota en el Mundial pasado por 2-0 en las semifinales. La mala noticia para los Leones del Atlas seguirá siguendo la ausencia de Ismail Saibari, que no se recuperó a tiempo de su lesión en el isquiotibial y será baja para el duelo de mañana. Por su parte, si el capitán Achraf Hakimi recibe una amarilla, no podrá estar en el duelo de semis. Lo mismo corre para Issa Diop, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss.

Tras dejar afuera con goleada a Canadá, Marruecos sueña con el batacazo ante Francia. (Foto: Getty North America)

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola o Desire Doué; Kylian Mbappé.DT: Didier Deschamps

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouhabi.

TV: DSports y Paramount+.

Estadio: Gillette Stadium (Boston).

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).