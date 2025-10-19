La Selección Argentina Sub-20 está cayendo por 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20. El combinado nacional tuvo un mal arranque de partido y los africanos se imponen con un doblete de Yassir Zabiri, lo que les da hasta ahora su primera conquista a nivel FIFA en la historia.

Argentina 0-2 Marruecos, los goles

El partido se abrió a los 11 minutos gracias a un gran tiro libre de Zabiri, que hasta ahora se lleva todas las luces de la final. Luego de varios instantes de revisión, el árbitro Maurizio Mariani cobró tiro libre por falta de Santino Barbi sobre el propio delantero marroquí, que se hizo cargo de la falta y la clavó de zurda al palo del arquero.

Para colmo de males, en un contragolpe Marruecos llegó al segundo tanto del partido cerca de la media hora de juego. Una buena acción de Othmane Maamma desbordando a Juan Villalba derivó en un centro de derecha al segundo palo para la aparición de Zabiri, que estableció su doblete y el 2-0 para los africanos.

Formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalva, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahousani, Smail Bakhty, Ismail Baouf, Ali Maamar; Yasshine Khalife, Naim Byar; Othmane Maama, Hossam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

La previa

El seleccionado juvenil buscará agregar una corona más para establecerse como la selección más ganadora a nivel Sub-20 luego de volver a una final tras 18 años. El andar de Argentina fue de menos a más, pero por el momento logró victorias en todos los partidos, recibiendo apenas dos goles y con tres vallas invictas en los duelos mata-mata.

El camino a la gran final tuvo puntaje ideal en la fase de grupos gracias al 3-1 ante Cuba, el 4-1 a contra Australia, y la victoria 1-0 frente a Italia. En octavos de final doblegó 4-0 a Nigeria, en cuartos hizo lo propio 2-0 sobre México y en semifinales, doblegó a un duro Colombia por 1-0.

hace 4 partidos que el seleccionado no recibe goles

Por su parte, Marruecos busca confirmar el gran momento que vive a nivel selecciones. La Sub-20 es uno de los logros más de la selección africana más representativa en la actualidad. En el camino al duelo definitivo,superó 2-0 a España y 2-1 a Brasil en fase de grupos, y avanzó de ronda pese a que cayó ante México 1-0. En octavos dejó en el camino a Corea del Sur y en cuartos eliminó a Estados Unidos 3-1. Previo a la final, superó a Francia por penales 5-4 luego de igualar 1-1 en tiempo regular y alargue.