Platense recibirá a Talleres de Córdoba este lunes a las 19 horas en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro contará con la dirección arbitral de Daniel Zamora, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Ambos conjuntos llegan con la urgencia de conseguir su primer triunfo en el campeonato. Platense suma un punto tras empatar 2-2 con Unión en la fecha inicial y caer 2-1 contra Instituto en Córdoba. Por su parte, Talleres, bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli, aún no logró sumar tras perder sus dos partidos previos: 1-0 contra Newell’s en Rosario y 3-1 frente a Vélez en su estadio.

Ambos necesitados por una victoria

El equipo dirigido por Walter Zunino mostró un comienzo irregular en el torneo. En su último partido, Platense tuvo claras oportunidades para igualar en los minutos finales, pero no logró concretarlas. Además, el Calamar tiene la mirada puesta en la Copa Libertadores, ya que el próximo 12 de agosto disputará la ida de los octavos de final ante Coquimbo Unido.

Platense y Talleres se enfrentan en Vicente López en busca de su primer triunfo en el Clausura 2026

Por el lado de Talleres, a pesar de los resultados adversos, el conjunto dirigido por Sampaoli evidenció una mejora en su juego frente a Vélez y buscará plasmar esa evolución en el marcador para romper la racha negativa y salir del mal momento.

El partido se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López, con el arbitraje de Daniel Zamora y la asistencia del VAR a cargo de Héctor Paletta, y será transmitido en vivo por TNT Sports desde las 19 horas.