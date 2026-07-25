En un atractivo encuentro, Platense y Unión de Santa Fe no se sacaron ventajas en el estadio Ciudad de Vicente López, por la continuidad de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y terminaron 2 a 2.

El Calamar abrió la cuenta con un gol en contra de Tomás Fagioli, luego de una pelota parada en favor del local. Así se fue el primer tiempo, con el equipo de Walter Zunino con la merecida ventaja.

En el complemento, en un momento amesetado del cotejo, con un cabezazo de Juan Pablo Ludueña llegó la paridad para el Tatengue. Tan solo unos minutos después, y a instancias del VAR, un penal para el visitante dio vuelta la historia con la perfecta ejecución de Cristian Tarragona.

Con más empuje que fútbol el Marrón fue a buscar el empate y lo pudo conseguir. Bautista Merlini capturó una pelota suelta afuera del área para anotar el 2 a 2, luego de otra revisión del VAR ya que en campo se había señalado una inexistente posición adelantada.