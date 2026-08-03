En el estadio Único Madre de Ciudades, Central Córdoba recibirá a San Lorenzo este viernes a las 21.15, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo local intentará revertir un inicio complicado bajo la dirección técnica de Sebastián Domínguez, quien debutó con derrota en el banco del Ferroviario.

El conjunto santiagueño comenzó el semestre con dos caídas consecutivas: primero perdió 1-0 ante Gimnasia de Mendoza y luego cayó 2-0 en su estadio frente a Atlético Tucumán. Sobre esta situación, el entrenador señaló: “Ahora queda seguir trabajando y que ellos también me conozcan a mí. Hay que hacer hincapié en la confianza, que los jugadores vuelvan a creer primero en ellos mismos y después vendrá todo lo demás”.

Un inicio ecléctico para ambos equipos que buscan afianzarse

Por su parte, San Lorenzo llega con la intención de mantener la mejoría que mostró tras un inicio irregular. Después de quedar eliminado de la Copa Argentina y perder en la primera fecha del Clausura, el Ciclón logró su primera victoria en el torneo al imponerse 1-0 a Gimnasia (M) en el Nuevo Gasómetro, con un gol de Rodrigo Auzmendi.

Central Córdoba busca su primera victoria en casa ante un San Lorenzo renovado en el Clausura 2026

El equipo de Boedo incorporó recientemente a Martín Río, Danilo Arboleda, Emiliano Amor e Ignacio Zaballa, quienes se suman a Juan Pablo Álvarez y Gustavo Del Prete como refuerzos para esta temporada. Sin embargo, el club sufrió bajas importantes: Nahuel Barrios sufrió la rotura de ligamentos cruzados y Ezequiel Herrera se encuentra lesionado por un desgarro.

Este encuentro representa una oportunidad para que Central Córdoba consiga su primera alegría en el estadio Único Madre de Ciudades, mientras que San Lorenzo buscará reafirmar su levantada y sumar puntos fuera de casa en esta tercera jornada del Clausura 2026.