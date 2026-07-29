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MERCADO DE PASES 2026

El rionegrino "Tuti" Del Prete firmó y es nuevo refuerzo de San Lorenzo de Almagro

El delantero, de 30 años, surgido en Cipolletti, llegó libre luego de su paso por Atlas de México. De esta manera se convierte en la segunda incorporación del Ciclón tras el arribo de Juan Pablo Álvarez.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Miércoles, 29 de julio de 2026 a las 01:08
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El cipoleño Gustavo Del Prete, nuevo refuerzo de San Lorenzo hasta 2027

El cipoleño Gustavo Javier Del Prete se realizó la revisión médica durante la mañana del martes y firmó su contrato con San Lorenzo de Almagro. De esta manera, el delantero se convirtió en el segundo refuerzo del Ciclón en este mercado de pases tras la llegada de Juan Pablo Álvarez.

El "Tuti" surgido en Cipolletti de 30 años quedó libre del Atlas Fútbol Club de Guadalajara en México, luego de 18 meses donde disputó 27 partidos y convirtió tres goles. En Argentina dejó un buen recuerdo en primera división de su paso por Estudiantes de La Plata y en su regreso al país buscará aportarle soluciones al conjunto que dirige Néstor Gorosito.

La otra buena noticia en la jornada para San Lorenzo fue la autorización de FIFA para utilizar a sus refuerzos, luego de la inhibición. De esta manera, el rionegrino Del Prete (firmó hasta diciembre de 2027) y Álvarez quedaron a disposición de Néstor "Pipo" Gorosito.

El otro que parece estar al caer es Emiliano Amor, quien ya se hizo la revisión médica. El defensor de 31 años tiene todo arreglado para sumarse a San Lorenzo por los próximos 18 meses: hubo entendimiento con Defensa y Justicia, donde todavía tiene vínculo hasta finales de 2026.

 

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