La primera consagración de Valentín Yankelevich en el TC2000 tuvo un condimento que fue mucho más allá de lo deportivo. Después de quedarse con la victoria en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, el joven recibió una dedicatoria muy especial de su abuela, Cris Morena, quien no ocultó su felicidad y eligió las redes sociales para compartir todo su orgullo por este paso fundamental en su carrera.

A sus 23 años, el hijo de Romina Yan consiguió subir por primera vez a lo más alto del podio de la categoría. Lo hizo durante la décima presentación del campeonato, al volante de un Toyota Corolla Cross GR-S del equipo Toyota Gazoo Racing. La conquista llegó después de una temporada de mucho trabajo y de varias oportunidades en las que había estado cerca de alcanzar el resultado que finalmente consiguió en Río Negro.

La emoción de Cris Morena quedó reflejada en una publicación de Instagram, donde le dedicó unas palabras que rápidamente despertaron reacciones entre sus seguidores. “¡¡Maravilloso nietito queridooo!! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño… ¡Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que viene! Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría @valenyan_”, escribió la reconocida productora.

El mensaje no pasó inadvertido y recibió miles de interacciones. La publicación superó los 22 mil likes y reunió comentarios de personas que celebraron tanto el logro deportivo como el vínculo familiar. Entre las respuestas aparecieron expresiones de cariño y referencias a Romina Yan, quien falleció en 2010 y estuvo presente en los recuerdos que Valentín compartió después de la competencia.

Es que el triunfo también tuvo una dimensión profundamente personal para el piloto. Una vez terminada la carrera, contó que había pensado en su mamá durante distintos momentos de la prueba. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, relató al recordar lo que sintió antes de salir a competir.

La dedicatoria continuó en su propio Instagram, donde agradeció al equipo Toyota Gazoo Racing, a sus amigos, a su novia y a todos los que lo acompañaron durante el camino. Sin embargo, reservó las palabras más especiales para la actriz: “Quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”.

En lo estrictamente deportivo, Valentín Yankelevich logró imponerse luego de una gran largada y terminó compartiendo el podio con sus compañeros de equipo Matías Rossi y Emiliano Stang, en un contundente 1-2-3 para la estructura japonesa. La victoria representó, además, un momento de reivindicación personal para el joven, que reconoció la importancia de demostrar que podía construir su propio recorrido más allá de su apellido.

El festejo también tuvo eco en su abuelo, Gustavo Yankelevich, quien se sumó a las muestras de orgullo por el resultado. Así, entre los mensajes de sus familiares, el recuerdo de Romina y la primera victoria en el TC2000, el piloto vivió una jornada inolvidable. Para Cris Morena, en tanto, fue la oportunidad de celebrar públicamente un sueño cumplido por su nieto y alentarlo a seguir creciendo en el automovilismo.