El neuquino Nicolás Jara Lozano no afloja: a los 39 años ganó sin perder un set y va por más

El tenista nequino Nicolás Jara Lozano coronó una gran semana en Trelew y se quedó con la prequaly de la Copa Chubut Deportes M15. El "Colo" venció este sábado pasado al rosarino Bautista Bonino por 6-1 y 6-1 y consiguió el pasaje al cuadro principal del certamen, donde volverá a competir por puntos ATP a sus 39 años.

Volvió a mostrar el juego agresivo que lo caracteriza y se impuso con firmeza en sus golpes para dominar el partido desde el comienzo. Jara Lozano no le dio demasiadas oportunidades a su rival y cerró la final con autoridad, luego de poco más de una hora de juego.

Tuvo un rendimiento perfecto durante toda la prequaly: disputó cuatro partidos y no cedió ningún set. Antes de la final, había derrotado a Ian Luca Lee, Dante López y Lucas Barbero, con actuaciones que le permitieron llegar a la definición en un gran momento.

Con este triunfo, Jara Lozano consiguió el pase para ingresar directamente al cuadro principal del M15, que se disputará desde el lunes a las 18 en las canchas del Trelew Tennis Club. De esta manera, tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos para el ranking mundial, uno de los principales objetivos que se había planteado al llegar a Trelew.

A sus 39 años, el tenista neuquino continúa compitiendo en el circuito y buscará aprovechar esta posibilidad en Chubut. Tras quedarse con la prequaly sin perder un solo set, ahora afrontará un nuevo desafío ante jugadores que buscarán avanzar en el certamen y sumar puntos ATP.