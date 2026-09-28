Este domingo pasado, se disputó la quinta fecha del Torneo Pre Federal de básquet 2026, que dejó cuatro victorias locales y dejó sin invictos a la competencia. Pérfora de Plaza Huincul, que venía de cuatro victorias consecutivas perdió en su visita a Plottier ante Centro Español por 80 a 74) y otra vez comparte la punta de la tabla de posiciones junto al Deportivo Roca, que superó como local a Pacífico 88 a 76.

Además se registró el primer triunfo de Independiente, que superó a Club Plottier por 85 a 68 en La Caldera de Jose Rosa y Perito Moreno; y la victoria de Petrolero Argentino en La Cueva de Plaza Huincul, que se impuso a Atlético Regina, por 87 a 83.

Con estos resultados, el Verde de Plaza Huincul y Deportivo Roca son líderes con mandan con 9 puntos, (4-1), los escoltan Centro Español y Pacífico con 8 unidades (3-2), mientras que se luego se ubican Atlético Regina y Petrolero, con 7 (2-3); e Independiente y Club Plottier, con 6 (1-4).

Deportivo Roca derrotó a Pacífico y volvió a la punta

En Plottier, Centro Español se quedó con el invicto de Pérfora. La visita hizo un gran primer tiempo y se fue al descanso arriba por 41 a 33, pero la segunda mitad fue todo de los dirigidos por Mauricio Santángelo que reaccionó y metió un fin de semana perfecto, ya que le ganó a Independiente en tiempo suplementario el viernes, después de una gran remontada, ya que caía por 20 puntos, El Torito respondió con un 23 a 15 en el tercero, sostuvo la intensidad en los últimos 10 y festejó ante su gente.

El bahiense ex Villa Mitre, Franco Pennacchiotti aportó su clásico doble-doble con 16 puntos y 15 rebotes, para ser el líder de los Gallegos, que también tuvieron buenas producciones de Facundo Ramadori (14), Jeremías Fernández (14) y Emilio Santana (13). Valentín Bauducco fue el máximo anotador del partido con 22, pero no alcanzó en los de Plaza Huincul, Julián Ruiz aportó 9 puntos y 9 asistencias.

Deportivo Roca se recuperó rápido de la caída ante Pérfora y venció sin mayores complicaciones a Pacífico, con tres cuartos en un alto nivel, se fue al descanso largo arriba por diez puntos de ventaja 43 a 33 y en el tercero lo "liquidó" al Decano con un 31-18 que definió la historia en el Gimena Padín.

Martín Fagotti, Tomás Quinteros y Fito García Barros aportaron 15 puntos cada uno, aunque el jugador de mayor valoración (26) fue Matías Alluchón, quien aportó 11 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, muy cerca del triple-doble. En la visita "Fran" González, con 24 fue el más destacado, aportaron también Augusto Duarte (13) y Luciano Silvestrini (13).

En Neuquén capital, con autoridad y sin sobresaltos Independiente con Joaquín Marcon como figura alcanzó una valoración de 31 (17 puntos y 11rebotes) para liderar al Rojo a su primera victoria de la competencia. El interno fue incontrolable para Club Plottier, que siempre corrió desde atrás y nunca pudo alcanzar al Rojo en La Caldera. Los parciales: 22-11, 40-30 y 65-44, antes del claro 85 a 68 final. El goleador del juego fue Gino Veronesi, con 19, y también anotaron seguido Enzo Nieva (17) y Lautaro Riego (12). En la visita sobresalió Paolo Casale, con 16, seguido de Nacho Murias, con 12.

Finalmente, en La Cueva en Plaza Huincul, Petrolero Argentino basó su performance por los realizado en el final del primer tiempo y en el arranque del complemento, ganó el segundo cuarto por 26 a 20, repitió en el tercero por 23 a 17 y esos parciales resultaron decisivos para derrotar a Atlético Regina. Sin ser una ventaja determinante, el 70 a 63 sirvió para bancar la victoria hasta el cierre y festejar La Cueva. Alan De la Rúa y Matías Arias, con 24 y 21 puntos, fueron los mejores del Matador, que también tuvieron buena efectividad en Sebastián Ojeda (16). En la visita no fueron suficientes las buenas tareas de Martín Chervo y Marcos Ravello, quienes llegaron hasta 18. Petro se quedó con un duelo directo y los dos marchan con idéntico registro de 2-3.