Más de medio centenar de deportistas entre varones y mujeres participaron del Campus de Hockey de Invierno en la cancha de césped sintético con base de agua ubicada en el predio de Ciudad Deportiva (Lanín 1700) de la ciudad de Neuquén capital. La actividad fue organizada por la subsecretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, destinada a jugadores y jugadoras de las categorías Sub-14 y Sub-16.

La clínica se desarrolló a lo largo de tres jornadas y estuvo enfocada en el desarrollo de habilidades técnicas, coordinación y otros aspectos fundamentales del juego. En la oportunidad se realizaron trabajos técnicos y tácticos con los arqueros y en las diferentes posiciones del campo de juego. Participaron jóvenes de Independiente, Hockey Social, CEF N° 1, Neuquén Rugby, Bicicross, Alta Barda y San Jorge de Centenario.

El Campus tuvo como disertantes a Tomás Miras, a cargo de las divisiones formativas del Club Independiente; Lucía Puente, entrenadora del seleccionado de Neuquén, y Bruno Della Gaspera, de San Jorge, quien hace poco vino de jugar en Italia sumando un importante aporte con su experiencia en el hockey europeo.

Esta propuesta de capacitación forma parte de la agenda de actividades deportivas de la secretaría de Deportes organizadas para el receso de invierno, y busca ofrecer espacios de formación y entrenamiento que permitan a niños, adolescentes y jóvenes continuar su desarrollo deportivo durante el receso escolar, aprovechando la infraestructura de primer nivel con la que cuenta la provincia para la práctica del hockey, inaugurada en 2023 y única en la Patagonia.

El objetivo de estos campus es mejorar habilidades individuales y, en esa línea, ya se han realizado actividades en las regiones de Los Lagos del Sur (Junín y San Martín de los Andes) y Del Pehuén (Las Lajas).