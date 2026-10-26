En una nueva noche del galardón, Harry Kane se consagró con el Balón de Oro 2026 en el London Palladium de la capital inglesa y se sumó a la lista de futbolistas que conquistaron el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. El delantero inglés del Bayern Múnich fue distinguido tras una temporada destacada con su club y la selección de Inglaterra. Lionel Messi, que era uno de los contendientes y terminó quinto, continúa como el máximo ganador, con ocho galardones, seguido por Cristiano Ronaldo.

La nueva consagración amplía una nómina que reúne a figuras de distintas generaciones. Messi sigue arriba por amplia diferencia: ganó el Balón de Oro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, mientras que Cristiano Ronaldo lo secunda habiéndolo conseguido en cinco oportunidades: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Entre los futbolistas que consiguieron tres premios aparecen Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten.

Pese a quedar quinto en esta edición, Messi sigue arriba con ocho consagraciones en el Balón de Oro.

Con la consagración de hoy, Kane se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, quien lo obtuvo en 2001. Hasta esta edición, el último ganador había sido Ousmane Dembélé, distinguido en 2025, mientras que Rodri Hernández, otro de los aspirantes este año, había sido el premiado en 2024.

Todos los ganadores del Balón de Oro, año por año