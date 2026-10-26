En una nueva noche del galardón, Harry Kane se consagró con el Balón de Oro 2026 en el London Palladium de la capital inglesa y se sumó a la lista de futbolistas que conquistaron el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. El delantero inglés del Bayern Múnich fue distinguido tras una temporada destacada con su club y la selección de Inglaterra. Lionel Messi, que era uno de los contendientes y terminó quinto, continúa como el máximo ganador, con ocho galardones, seguido por Cristiano Ronaldo.
La nueva consagración amplía una nómina que reúne a figuras de distintas generaciones. Messi sigue arriba por amplia diferencia: ganó el Balón de Oro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, mientras que Cristiano Ronaldo lo secunda habiéndolo conseguido en cinco oportunidades: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Entre los futbolistas que consiguieron tres premios aparecen Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten.
Con la consagración de hoy, Kane se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, quien lo obtuvo en 2001. Hasta esta edición, el último ganador había sido Ousmane Dembélé, distinguido en 2025, mientras que Rodri Hernández, otro de los aspirantes este año, había sido el premiado en 2024.
Todos los ganadores del Balón de Oro, año por año
- 2026: Harry Kane
- 2025: Ousmane Dembélé
- 2024: Rodri
- 2023: Lionel Messi
- 2022: Karim Benzema
- 2021: Lionel Messi
- 2020: No se entregó
- 2019: Lionel Messi
- 2018: Luka Modrić
- 2017: Cristiano Ronaldo
- 2016: Cristiano Ronaldo
- 2015: Lionel Messi
- 2014: Cristiano Ronaldo
- 2013: Cristiano Ronaldo
- 2012: Lionel Messi
- 2011: Lionel Messi
- 2010: Lionel Messi
- 2009: Lionel Messi
- 2008: Cristiano Ronaldo
- 2007: Kaká
- 2006: Fabio Cannavaro
- 2005: Ronaldinho
- 2004: Andriy Shevchenko
- 2003: Pavel Nedvěd
- 2002: Ronaldo Nazário
- 2001: Michael Owen
- 2000: Luís Figo
- 1999: Rivaldo
- 1998: Zinedine Zidane
- 1997: Ronaldo Nazário
- 1996: Matthias Sammer
- 1995: George Weah
- 1994: Hristo Stoichkov
- 1993: Roberto Baggio
- 1992: Marco van Basten
- 1991: Jean-Pierre Papin
- 1990: Lothar Matthäus
- 1989: Marco van Basten
- 1988: Marco van Basten
- 1987: Ruud Gullit
- 1986: Igor Belánov
- 1985: Michel Platini
- 1984: Michel Platini
- 1983: Michel Platini
- 1982: Paolo Rossi
- 1981: Karl-Heinz Rummenigge
- 1980: Karl-Heinz Rummenigge
- 1979: Kevin Keegan
- 1978: Kevin Keegan
- 1977: Allan Simonsen
- 1976: Franz Beckenbauer
- 1975: Oleg Blojín
- 1974: Johan Cruyff
- 1973: Johan Cruyff
- 1972: Franz Beckenbauer
- 1971: Johan Cruyff
- 1970: Gerd Müller
- 1969: Gianni Rivera
- 1968: George Best
- 1967: Flórián Albert
- 1966: Bobby Charlton
- 1965: Eusébio
- 1964: Denis Law
- 1963: Lev Yashin
- 1962: Josef Masopust
- 1961: Omar Sívori
- 1960: Luis Suárez
- 1959: Alfredo Di Stéfano
- 1958: Raymond Kopa
- 1957: Alfredo Di Stéfano
- 1956: Stanley Matthews