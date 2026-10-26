La reina volvió a reinar. Alexia Putellas se quedó con su tercer Balón de Oro y sumó otro capítulo a una carrera que la consolidó entre las grandes figuras de la historia del fútbol femenino. La estrella española volvió a ocupar el centro de la escena en una gala que también repartió reconocimientos a clubes, entrenadores y futbolistas por sus actuaciones dentro y fuera de la cancha.

El tercer Balón de Oro de Alexia Putellas

La futbolista española volvió a levantar el máximo premio individual del fútbol femenino y alcanzó su tercera consagración. Con este nuevo reconocimiento, Putellas reafirmó su lugar entre las grandes referentes de este deporte y volvió a celebrar una distinción que ya había conseguido en dos oportunidades anteriores.

El PSG volvió a lo más alto entre los equipos masculinos

El París Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, fue elegido como el mejor club de fútbol masculino. El conjunto francés recibió el reconocimiento después de conquistar la Ligue 1 y, según los datos de la gala, repetir su consagración en la UEFA Champions League tras vencer al Arsenal en la final. De esta manera, el equipo parisino volvió a quedarse con el premio que también había obtenido el año anterior.

Barcelona, dueño del premio femenino

El Barcelona Femení fue distinguido como el mejor club de fútbol femenino después de una temporada repleta de éxitos. El conjunto español conquistó la Primera División, la Copa de la Reina y la UEFA Women’s Champions League, una cosecha que lo volvió a colocar entre los grandes protagonistas del fútbol internacional.

Pere Romeu, premiado por una temporada ganadora

El entrenador del Barcelona Femení también tuvo su momento de reconocimiento. Pere Romeu fue elegido como el mejor técnico del fútbol femenino tras conducir al equipo catalán a la conquista del doblete en las competiciones locales y al título de la Champions League. Un premio que reconoce su trabajo al frente de uno de los equipos más destacados de la temporada.

Bukayo Saka, distinguido por su compromiso solidario

El delantero del Arsenal y de la selección inglesa recibió el Trofeo Sócrates, galardón que reconoce la labor social y humanitaria vinculada al deporte. Saka participa activamente en distintas iniciativas de ayuda comunitaria, entre ellas las impulsadas junto a la organización benéfica BigShoe. Así, el futbolista sumó una distinción que trasciende los resultados y pone en primer plano su compromiso con quienes más necesitan ayuda.

La gala continúa repartiendo reconocimientos y ampliando la lista de protagonistas de una noche que celebra tanto la excelencia deportiva como el impacto del fútbol fuera de la cancha.