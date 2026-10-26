Hay un nuevo mejor futbolista en el planeta y Harry Kane se consagró como nuevo Balón de Oro 2026. El capitán y goleador de la selección de Inglaterra se impuso en una premiación en la que Lionel Messi quedó en el quinto lugar. El ídolo de la Selección Argentina y máximo ganador de la historia con ocho distinciones no viajó a la ceremonia este año, y quedó atrás de galardón en la gala organizada por France Football y la UEFA.

De esta manera, Kane es el primer inglés que consigue el Balón de Oro desde 2001, cuando Michael Owen se había quedado con el premio. Además de quinto lugar de Messi, el otro nominado fue Lautaro Martínez, delantero del Inter y subcampeón del Mundial 2026 con la Selección Argentina, que culminó 22° en su quinta vez consecutiva estando nominado. Por su parte, Emiliano Martínez estuvo nominado por el Trofeo Yashin, que ganó en 2023 y 2024 pero esta vez fue para Unai Simón.

Pese a no viajar a la ceremonia, Messi está en carrera por su noveno Balón de Oro. (Foto: France Football)

Kane también ganó el Trofeo Gerd Müller

El goleador inglés, que totalizó 73 goles en 65 partidos entre el Bayern y la selección de Inglaterra, se hizo también con el premio que reconoce al mejor delantero del 2026. En una de las mejores temporadas de su carrera, el '9' fue máximo artillero de la temporada y una de las figuras principales del Bayern Múnich campeón de Bundesliga y Copa de Alemania: logró 36 goles en la Bundesliga, 14 en la Champions League y diez en la Copa de Alemania, a los que añadió otro en la Supercopa. Con Inglaterra hizo 12 goles, seis de ellos durante el Mundial 2026.

Lamine Yamal se quedó el Trofeo Kopa

El primero de los siete trofeos de la noche en el London Palladium se lo llevó Lamine Yamal, que volvió a llevarse el reconocimiento al mejor jugador menor de 21 años. De esta manera, la figura del Barcelona se convirtió en el primer futbolista en ganarlo por tercera vez consecutiva. Además del extremo campeón del mundo con la selección española, Vicky López, también del Barça, se hizo nuevamente con el trofeo luego de quedarse con el galardón en 2025.

Llegó el Balón de Oro

La alfombra roja del London Palladium, en Londres, comienza a recibir a las diferentes figuras que participarán de la gala y entre ellas Ousmane Dembelé se hizo presente en el evento. El vigente dueño del Balón de Oro luego de consagrarse en Champions League con el Paris Saint-Germain está nuevamente nominado y dentro del Top 10, aunque no se espera que el francés repita este año pese a volver a levantar la Orejona con los parisinos y ser una pieza importante en el camino de Francia a semifinales del Mundial 2026.

Mbappé, presente

Uno de los momentos de mayor furor entre los presentes que esperaban afuera del London Palladium fue la llegada de Kylian Mbappé a la alfombra roja. El francés, quien retorna a la ceremonia luego de dos años consecutivos de ausencia, se hizo presente junto a algunos de sus compañeros del Real Madrid y se detuvo por unos momentos a firmar autógrafos para el público. Para este año, Kiki ya expresó que "es un buen año" para ganar el Balón de Oro y espera que ésta sea su primera vez.

Lamine, el último en llegar

El futbolista del Barcelona cerró la alfombra roja en Londres. Acompañado de su novia Inés, el joven español campeón del mundo con su selección y una de las figuras del Barça, fue el que más tarde arribó al teatro London Palladium. Luego de quedar en segundo lugar el año pasado, Yamal espera conseguir el Balón de Oro por primera vez. Además, podría hacerse por tercer año con el Trofeo Kopa, que premia al mejor futbolista menor de 21 años.

Por qué no estuvo Messi

Luego de una semana muy agitada que incluyó su viaje a recibir el Premio Princesa de Asturias en Oviedo, España. Tras formar parte de aquella ceremonia, Messi se reintegró al plantel de Inter Miami, que el pasado fin de semana cayó por 2-0 ante New York Red Bulls, partido en el que crack argentino disputó apenas 35 minutos. Con todas esas millas encima, más el rato que disputó entrando desde el banco, la Pulga descartó la posibilidad de estar hoy en el London Palladium, posiblemente también sabiendo que no iba a ganar el Balón de Oro.

Así quedó el ranking de los 30 finalistas