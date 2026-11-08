Este sábado 8 de noviembre, la atleta neuquina Florencia Iuorno logró una gran victoria en la 23°edición del K42 ASICS que se disputó en Villa La Angostura. Entre los varones, volvió a ganar el chileno Luis Valle Barrientos, quien aventajó al crédito de Allen, Ignacio Reyes.

Iuorno, del equipo Saucony, dejó en el camino a Fernanda Martínez, quien venía de ganar en la edición del 2025, mientras que el podio lo ocupó otra neuquina: Silvia Colipi, de Piedra del Águila. Además, la local Vanina Nimis se dio el gusto de terminar en el top 5.

La clasificación general en damas fue la siguiente, se impuso la experimentada Florencia Iuorno, ganadora con un tiiempo de 4 horas 15 minutos 55 segundos, segunda llegó la bonaerense Fernanda Martínez a más de 10 minutos de la ganadora, y el podio se completó con el tercer lugar de la representante de Piedra del Águila, Silvia Colipi. Cuarta terminó la mendocina Sol Andreucetti, quinta la local, la atleta de Villa La Angostura, Vanina Nimis. Luego se ubicaron la viedmense Silvia González Victorica, la barilochense Ruth Irene Oñate Guerrero, la cutralquense Florencia Pinto, la atleta de Caleta Olivia, Estefanía Segovia y la mendocina, de Godoy Cruz, Carolina Maggi. Hubo 444 atletas alcanzando la meta.

La neuquina Florencia Iuorno se impuso en los 42K de Villa La Angostura

En caballeros, el chileno Luis Valle Barrientos hizo valer su condición de candidato y sumó otro gran triunfo con un tiempo de 3 horas 18 minutos 47 segundos, escoltado por el allense Ignacio Reyes a más de cuatro minutos y el esquelense Kevin Martín, a más de seis minutos. Cuarto arribó el barilochense Javier Mariqueo, cumpliendo con el objetivo de estar en la pelea por el top5. Quinto arribó el catamarqueño Joaquín Nárvaez; sexto el ascendente representante de Plottier, Gabriel Muñoz Soto; séptimo el salteño, radicado en España, Santos Gabriel Rueda, octavo el tandilense Marcelo Del Collado, noveno el barilochense Juan Pedro Radinovsky y décimo el peruano Victor Canto.

En relevos, 2x21 kilómetros, en caballeros ganaron Ezequiel Pauluzak y Diego Simón, en damas lo hicieron la dupla Alarcón y Hernández de Rincón de Los Sauces y en mixto, Viloso-Colombo.



En los 10 kilómetros, hubo ganadores neuquinos en las dos ramas, el triunfo quedó en manos de Sergio Espinoza de Tricao Malal y Vanesa Dinamarca nacida en Zapala, radicada en San Martín de Los Andes. Fueron 286 los arribos.