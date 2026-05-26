El Canotaje neuquino siempre dice presente dentro de la selección argentina para competencias internacional, y en este 2026 habrá una fuerte presencia en la gran cita mundialista que se disputará en Gualeguaychú, Entre Ríos, del 19 al 25 de octubre. La dupla de junior Cristian Esparza- Bautistas Sandoval dirá presente, con la gran ilusión de lograr una medalla para el país.

Los juveniles tiene 17 años, transitan sus estudios en la escuela secundaria y tiene el canotaje como su “segunda casa”. Lograron el pasaje al Descenso de Sella por ganar la regata del Rio Negro y desde el próximo mes se irán a España para realizar una durísima preparación “Vamos a buscar el entrenamiento para llegar afilado al mundial, y poder rozarnos con botes más fuertes” expresaron en su visita a Grito Sagrado.

Ambos palistas son del Club Biguá, entrenan bajo la supervisión de Franco Balboa, campeón del mundo en K1 U23, y Bronce mundialista en K2 junto a su hermano. Ambos iniciaron su camino en la disciplina desde chicos “El rio es mi segunda casa” expresaron, agregando además que “Soñábamos con ir a un mundial”

Con relación a la gran cita de octubre, que será en Argentina, ambos deportistas esperan ser protagonistas, “Será espectacular, tener el mundial en nuestro país es un lujo y buscamos una medalla en casa. Vamos a dar guerra y pelear por el oro. Nos preparamos para ir a ganar primero el Sella”.

Serán dos meses de preparación en el verano europeo, donde tendrás mayor roce con competidores de primera línea, que seguramente dirán presente en la gran cita de Entre Ríos. Para afrontar esto, están en búsqueda de aportes por parte del Gobierno provincial (Se hizo el pedido formal al ministerio) además de sponsor que los acompañen.

Ganadores de la Regata del Rio Negro, se quedaron con el selectivo disputado en Gualeguaychú meses pasados, ahora va por una buena presentación en la competencia internacional que se disputar en España, con más de 800 embarcaciones, y llegar de la mejor forma al Mundial, que después de muchísimos años, vuelve a disputarse en Argentina.