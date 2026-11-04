En plena Ruta de los Siete Lagos, hay lugares que suelen acaparar todas las miradas y otros que permanecen algo más silenciosos. Lago Espejo Chico pertenece a este último grupo.

Ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, entre los lagos Espejo y Correntoso, este espejo de agua de origen glacial se caracteriza por su entorno boscoso y por la tranquilidad que conserva incluso durante los períodos de mayor movimiento turístico. Sus orillas están rodeadas por bosque patagónico, un paisaje donde predominan coihues y otras especies nativas que llegan hasta la costa del lago.

Cómo llegar al Lago Espejo Chico

Desde Villa La Angostura se debe tomar la Ruta Nacional 40 en dirección a San Martín de los Andes. Luego de recorrer aproximadamente 15 kilómetros aparece el acceso a la zona de Lago Espejo Chico, ubicado dentro del corredor turístico de la Ruta de los Siete Lagos. El lago se encuentra muy próximo a la traza de la ruta y cuenta con áreas de acampe en sus alrededores.

Según informa el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el sector de Lago Espejo y sus áreas cercanas funcionan campings y servicios durante la temporada turística.

Una opción para bajar el ritmo

Mientras otros puntos del circuito suelen concentrar una gran afluencia de visitantes, Lago Espejo Chico conserva una atmósfera más relajada.

Sus aguas transparentes y la ausencia de grandes desarrollos turísticos lo convierten en un lugar elegido por quienes buscan pasar unas horas junto al lago, contemplar el paisaje o simplemente disfrutar del entorno natural sin demasiadas distracciones.

Un clásico discreto de la Patagonia

A lo largo de los años, miles de viajeros han transitado la Ruta de los Siete Lagos sin detenerse en este rincón escondido entre bosques. Sin embargo, quienes deciden desviarse unos minutos suelen descubrir uno de esos lugares que resumen la esencia de la Patagonia: agua cristalina, bosque nativo y silencio.

En un fin de semana largo donde muchos buscan escapar del ritmo cotidiano, Lago Espejo Chico aparece como una de esas postales que invitan a quedarse un rato más.