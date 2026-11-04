La llegada de noviembre marca uno de los momentos más esperados para miles de pescadores deportivos. La temporada 2026-2027 comenzó oficialmente el 1 de noviembre y los permisos ya pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma provincial. Así lo informó Turismo de Neuquén, que destacó una vez más a la provincia como uno de los destinos más importantes del país para la pesca deportiva.

La combinación de ríos, montaña, lagos y paisajes cordilleranos convierte a la región en un atractivo tanto para especialistas como para quienes buscan una experiencia al aire libre en contacto con la naturaleza.

Lago Correntoso y río Correntoso

En Villa La Angostura, uno de los lugares más emblemáticos es el sistema formado por el lago y el río Correntoso. Rodeado de bosque patagónico y a pocos minutos del centro, es uno de los escenarios más reconocidos por los pescadores que visitan la región.

Además del atractivo deportivo, el entorno ofrece miradores naturales y algunas de las postales más características de la localidad.

Lago Traful y río Traful

Villa Traful es otro de los destinos tradicionales de la pesca neuquina. Las aguas transparentes del lago Traful y los distintos sectores habilitados del río atraen cada temporada a visitantes que buscan combinar tranquilidad, paisaje y deporte.

El marco natural del valle y los bosques que rodean al lago convierten a la experiencia en mucho más que una salida de pesca.

Lago Espejo

Ubicado sobre la Ruta de los Siete Lagos, el lago Espejo es uno de los rincones más fotografiados de la cordillera neuquina. Sus aguas cristalinas y el entorno boscoso lo transforman en un sitio muy apreciado por residentes y turistas.

La cercanía con Villa La Angostura permite sumarlo fácilmente a cualquier recorrido por la región.

Lago Nahuel Huapi

El mayor espejo de agua de la zona también forma parte de los ambientes habilitados para la actividad. Sus amplias bahías y sectores costeros ofrecen alternativas para distintos tipos de pescadores, siempre respetando la reglamentación vigente.

Camino de los Siete Lagos

Más allá de los lugares puntuales, la Ruta de los Siete Lagos se consolida cada temporada como uno de los grandes atractivos para quienes buscan combinar pesca, naturaleza y turismo. A lo largo de su recorrido aparecen lagos, playas, áreas de picnic y miradores que permiten disfrutar de algunos de los paisajes más destacados de la Patagonia.

Desde Turismo Neuquén recordaron que entre las especies más buscadas se encuentran la trucha arcoíris, la trucha marrón, la trucha de arroyo y el salmón encerrado, y recomendaron consultar la reglamentación y los permisos antes de realizar cualquier salida.