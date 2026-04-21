El Ciclismo de Neuquén logró otra gran estrella en el 2026. Abril Garzón se coronó el fin de semana como campeona del Argentino de ruta que se disputó en Córdoba. Aun en sub 23, la neuquina da otro paso dentro de la actividad. “Por fin volví a subirme al podio y dejar a Neuquén en lo más alto”

Desde su grata aparición en los juegos Evita, con medalla en el 2019, Garzón no paró de crecer dentro del ciclismo nacional, y tras una complicada adaptación en Sub 23, llegó el gran momento de conseguir el título Argentino.

“El deporte se trata de ir superándose. Tuve una muy buena etapa en junior, se me complicó la transición a Sub 23 donde estoy en mi último año, y por fin volví a subirme a podio y dejar a Neuquén en lo más alto” expresó la neuquino a Grito Sagrado.

En el autódromo de Rio Cuarto, conquistó la competencia en 99 kilómetros, luego de una escapada final, y un sprint en los últimos metros, saltó del cuarto al primer lugar, y cruzó delante de la sanjuanina Ludmila Aguirre, y Alejandra Prezioso de metropolitana, registrando un tiempo de 2:43:16.

“Fue muy dura, me preparé y decidida a buscar la carrera. Desde la bajada de bandera fue bastante movido, y con primeras vueltas bastante violentas” agregando además que también se debió batallar con “mucho frio, con lluvia y viento”. En la final, fue a todo o nada “me puse la fuga al hombro y bancándola, y de cabeza hasta que llegamos”.

Para la joven de 22 años, ahora se viene la clásica prueba 1° de mayo en Salta, competencia más antigua del país. Luego será el turno de volver a competir a Bélgica por segundo año, desde el 18 de mayo “El año pasado me adapté, este año voy con las cosas más claras, y con otra preparación”.

La oriunda de Huinganco sigue creciendo en el ciclismo, el pasado año estuvo presente en los juegos Panamericanos Juniors, y este dirá presente desde agosto en el sudamericano que se disputará en Rafaela.

Nota completa de Grito Sagrado: