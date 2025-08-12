Panamericanos Junior: La neuquina Abril Garzón quedó a un paso del bronce

La neuquina de Huinganco, Abril Garzón integró este martes la cuarteta de persecución por equipos femenina de Argentina junto a Julieta Benedetti, Ludmila Aguirre y Valentina Mangue que con un registro 4 minutos 51 segundos 879 centésimas perdió el duelo ante México que marcó un tiempo de 4 minutos 49 segundos 192 centésimas y no pudo quedarse con la medalla de bronce en el marco de la primera jornada de ciclismo pista de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se llevó a cabo hoy en el velódromo del Comité Olímpico Paraguayo en la capital del país.

El equipo albiceleste que tuvo a la ciclista del norte neuquino, había entrado cuarta en la clasificación, con un tiempo de 4 minutos 50 segundos 240 centésimas, que no pudo mejorar en la prueba por llegar al podio.

En tanto, Guadalupe Díaz-Valentina Méndez-Valentina Luna, en velocidad por equipos femenino, y Mateo Duque Cano-Agustín Ferrari-Santiago Gruñeiro-Ramiro Videla, en persecución por equipos masculinos, aportaron dos preseas de plata más al medallero argentino.

En velocidad por equipos femenino, Guadalupe Díaz-Valentina Méndez-Valentina Luna (50,032) perdieron la final con Colombia (48.595) y se quedaron con la medalla de plata. Por la mañana habían registrado un tiempo de 50:433 en la clasificación, logrando el segundo puesto.

Mateo Duque Cano-Agustín Ferrari-Santiago Gruñeiro-Ramiro Videla, en persecución por equipos masculinos, lograron la presea plateada, al no poder completar la carrera ante Chile en la lucha por ver quien subía a los dos primeros escalones del podio. En la clasificación, habían logrado el segundo tiempo, cronometrando 4:10:138.

Por último, el equipo de velocidad por equipos masculino, que integran Matías Murillo-Iñaqui Serrano-Alejo Betique, fue descalificado en la ronda clasificatoria y por eso motivo no tuvo oportunidad de estar en las finales.