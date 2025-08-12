¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 12 de Agosto
CICLISMO

Panamericanos Junior: La neuquina Abril Garzón quedó a un paso del bronce

La oriunda de Huinganco integró la cuarteta de persecución por equipos femenina de Argentina que perdió el duelo ante México y no pudo subirse al podio

Por Hugo Alejandro Amaolo
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 20:50
La neuquina, Abril Garzón integró la cuarteta de persecución por equipos femenina de Argentina, que finalizó cuarta en la primera jornada de ciclismo en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción

La neuquina de Huinganco, Abril Garzón integró este martes la cuarteta de persecución por equipos femenina de Argentina junto a Julieta Benedetti, Ludmila Aguirre y Valentina Mangue que con un registro 4 minutos 51 segundos 879 centésimas perdió el duelo ante México que marcó un tiempo de 4 minutos 49 segundos 192 centésimas y no pudo quedarse con la medalla de bronce en el marco de la primera jornada de ciclismo pista de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se llevó a cabo hoy en el velódromo del Comité Olímpico Paraguayo en la capital del país.

El equipo albiceleste que tuvo a la ciclista del norte neuquino, había entrado cuarta en la clasificación, con un tiempo de 4 minutos 50 segundos 240 centésimas, que no pudo mejorar en la prueba por llegar al podio.

En tanto, Guadalupe Díaz-Valentina Méndez-Valentina Luna, en velocidad por equipos femenino, y Mateo Duque Cano-Agustín Ferrari-Santiago Gruñeiro-Ramiro Videla, en persecución por equipos masculinos, aportaron dos preseas de plata más al medallero argentino.

En velocidad por equipos femenino, Guadalupe Díaz-Valentina Méndez-Valentina Luna (50,032) perdieron la final con Colombia (48.595) y se quedaron con la medalla de plata. Por la mañana habían registrado un tiempo de 50:433 en la clasificación, logrando el segundo puesto.

Mateo Duque Cano-Agustín Ferrari-Santiago Gruñeiro-Ramiro Videla, en persecución por equipos masculinos, lograron la presea plateada, al no poder completar la carrera ante Chile en la lucha por ver quien subía a los dos primeros escalones del podio. En la clasificación, habían logrado el segundo tiempo, cronometrando 4:10:138.

Por último, el equipo de velocidad por equipos masculino, que integran Matías Murillo-Iñaqui Serrano-Alejo Betique, fue descalificado en la ronda clasificatoria y por eso motivo no tuvo oportunidad de estar en las finales.

