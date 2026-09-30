En el primero de sus tres compromisos en esta fecha FIFA, la Selección Argentina enfrentará este miércoles a Bolivia desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de la serie de amistosos internacionales que disputará en el país. Será el primer encuentro de la Albiceleste luego de la final del Mundial 2026. El encuentro será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios.

Luego de aquel último encuentro, la noticia más resonante en el seno del conjunto nacional fue el anuncio de que Lionel Messi dio un paso al costado de la Selección. Sin Leo, que viajará en los próximos días al país para jugar el último amistoso contra Benín y se despedirá definitivamente del seleccionado ante los hinchas. Otros que no fueron convocados para estos dos primeros encuentros fueron Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que sí estarán ante el elenco africano.

Messi, que no jugará ante Bolivia y Burkina Faso, utilizará una camiseta especial en su partido despedida.

En la víspera del partido ante la Verde que marcará el inicio de una nueva etapa, Lionel Scaloni probó un equipo con varias novedades y la dupla Julián Álvarez-Lautaro Martínez en el ataque. La única duda del entrenador está en el mediocampo, donde Franco Mastantuono y Valentín Barco se disputan un lugar en el once. Después de Bolivia, el combinado nacional enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la serie ante Benín el martes 6, en el partido que marcará la despedida de Messi ante el público argentino.

Por el lado de Bolivia, el conjunto del altiplano, que se quedó a las puertas de disputar el Mundial 2026 tras perder 2-1 ante Irak la final del Repechaje Internacional en abril, acumula tres derrotas consecutivas en amistosos. Tras perder 4-0 ante Escocia y Argelia en la previa de la Copa del Mundo, la Verde viene de caer ante Paraguay por 2-0 en el Audi Field de Washington.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

TV: Telefé y TyC Sports.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5 junto al Super Mitre Deportivo.