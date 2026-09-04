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La clasificación será el sábado

"Dimos un paso atrás": Colapinto terminó 11° en la segunda práctica y se fue preocupado de Monza

El argentino aseguró que el auto perdió rendimiento durante la segunda sesión y que ahora deberán encontrar las causas antes de la clasificación. Este sábado afrontará la tercera práctica y luego buscará un buen resultado en la qualy del Gran Premio de Italia.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 13:26
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Franco Colapinto cerró el viernes de entrenamientos en Monza con sensaciones encontradas tras un sólido inicio y una segunda práctica con menos rendimiento.

Se disputaron las dos pruebas de práctica del día viernes en el Circuito de Monza, enmarcadas en una nueva fecha del calendario anual de la Fórmula 1. Franco Colapinto retrocedió posiciones , encontró dificultades en el auto y ya piensa en lo que viene para el sábado.

El piloto argentino hizo un total de 46 vuelta entre ambas práctica. Luego de quedar noveno en la primera, disputó la FP 2, donde sumó 19 giros con su mejor registro de 1:23.619 y volvió a quedar entre los mejores del pelotón medio: superó a los Audi de Hulkenberg (+0.113) y Bortoleto (+0.157), aunque quedó detrás de Lindblad (-0.270), Bearman (-0.249) y Tsunoda (-0.164). su compañero Gasly quedó en el puesto 14 con un tiempo de 1:23.773, a 0.154 del argentino.

“En el FP 1 muy bien, hice el tiempo en las primera cuatro vueltas. En el segundo lo pudo hacer mejor” dijo el piloto de Alpine, agregando además que “En la segunda estuvimos un poco perdidos, dimos un paso atrás, debemos entender que pasó, si fue la temperatura”.

Por su parte, analizó la perdida de rendimiento, detalles que lo llevaron a tener un despiste terminado la segunda práctica: “Costó más porque el auto no iba tan bien, iba un poco suelto, no tenía grip a mitad de curva, me iba de trompa a la mitad, no evolucionamos nada, siento que empeoramos , hay que entender por qué”.

El circuito es uno de los más tradicionales del calendario anual de la F1, ubicado dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán, y forma parte del calendario desde la primera temporada de la categoría en 1950. Por sus largas rectas y sus pocas curvas, es conocido como el "Templo de la Velocidad". Tiene una longitud de 5.793 kilómetros, y tendrá el domingo el GP de Italia a 53 vueltas. El sábado 5 de septiembre será día de tercera práctica desde las 7 de la mañana y la clasificación a las 10.

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