Rompen, entran y roban: El Porvenir de Plottier sufrió un nuevo ataque en su predio

En los últimos meses, El Porvenir de Plottier sufrió diferentes hechos de vandalismo en su nuevo predio ubicado en Los Hornos. En esta semana, denunciaron el robo de varios elementos de construcción y trabajo, que se utilizaban para continuar creciendo en su infraestructura.

“Una vez más tenemos que comunicar una situación que nos llena de tristeza e impotencia”, inicia el comunicado del club rojinegro, fundado en el 2012; agregando que “ingresaron nuevamente a nuestro predio luego de romper el tejido perimetral y forzar el candado de uno de los conteiner”.

Dentro de los elementos sustraídos figuran rollos de alambre, clavos, carretilla, tenazas, palas y otras herramientas de alto valor, que eran utilizadas para diferentes obras que está llevando la institución en su predio adquirido en el 2025 y donde lleva adelante un plan de infraestructura para volver a la competencia federada.

Hace siete días, ya habían sufrido otro robo en el predio; en aquella oportunidad fueron 8 columnas de hierro armado de 12 metros, listas y a punto de ser hormigonadas para la construcción de la secretaría. "Pudimos recuperar tres" dijo su presidente.

“Nos encuentra en un momento difícil, ya habíamos sufrido un robo de 50 metros lineales de alambrado perimetral cuando iniciamos a trabajar en el predio”, dijo su presidente, Nicolás Campos.

“Este sábado volvemos a trabajar en el lugar, realizaremos un abrazo simbolito y ver la situación porque todo es material gestionado y hoy no lo podemos reponer”, resaltando además que no tienen los fondos para poner un sereno en el lugar, y al mismo tiempo las consecuencias serías imposibles de afrontar.

El Porvenir trabaja pensando en el retorno a la competencia federada. En el predio ubicado en Los Hornos lleva adelante el plan “Mujeres en Construcción” iniciativa de capacitación que lleva adelante la constructora Silvana Garcilazo, y que trabaja en el lugar en conjunto con la institución de Plottier.

Por lo pronto, estaba planificado iniciar las obras de secretaría este fin de semana, y poder llegar a inicios del 2027 con la reapertura de actividades de fútbol. “nos armamos de paciencia y paso a paso” dijo si presidente.